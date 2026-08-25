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15 Parça ile 125 Kombin Nasıl Yapılır?

etiket 15 Parça ile 125 Kombin Nasıl Yapılır?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 13:31
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Dolabın karşısına geçip 'Giyecek hiçbir şeyim yok...' diyorsan yanlış yerde bekliyorsun demektir. Burada olman lazım!

Sadece 15 parça ile birbirinden farklı tam 125 kombin hazırlayabilirsin. Bu da neredeyse 4 aylık kombin demek! İşin biraz matematiğine giriyoruz. Elbette modadan da uzaklaşmayacağız!

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İlk adımda büyük resme bakmamız lazım.

İlk adımda büyük resme bakmamız lazım.

İşe başlamadan önce masaya yatıracağımız tüm malzemeleri bir görelim.

5 alt giyim, 5 üst giyim ve 5 tamamlayıcı/ayakkabıadan oluşan efsanevi 15 parça hemen yukarıda. Sistemin sırrı bu fotoğraftaki herhangi bir üstü, farklı bir altla ve farklı ayakkabıyla eşleştirebilmenizdir. Renkler nötr (siyah, beyaz, gri, lacivert, bej, haki) ve dokular birbirini tamamlıyor. Bu uyum yoksa 125 kombin hayal olur.

Pantolonlar burada önemli bir nokta.

Pantolonlar burada önemli bir nokta.

Kombinin taşıyıcı kolonu alt giyimdir. Buradaki 5 parçayı seçerken en risksiz ve en joker olanlara yönelmelisiniz. Nötr bir taban üzerine ne giyerseniz giyin şık duracaktır.

Tam Kararında Koyu Renk Jean: Ne çok dar ne çok bol, yırtıksız ve desensiz efsanevi kot pantolon.

Siyah Kumaş/Kanvas Pantolon: Acil bir toplantı da çıksa akşam kahve içmeye de gidilse günü kurtarır.

Bej Keten Pantolon: Havalar ısındığında nefes alan ama şık duran kurtarıcımız.

Joker Şort veya Bermuda (Haki/Lacivert): Hafta sonu rahatlığı için şart.

Gri veya Lacivert Chino Pantolon: Siyahın ve kotun tıkandığı noktada arayı bulur.

Üst giyimde bütün parçalar her şeye uymalı.

Üst giyimde bütün parçalar her şeye uymalı.

Üst giyimde temel kuralımız şu: Kocaman logolar ve göz yoran desenler YOK. Düz renk ve temiz kesimler alt giyimlerle %100 uyumun anahtarıdır. Buradaki 5 parçayı karıştırarak giymek çok kolay.

Bembeyaz Bisiklet Yaka Tişört: Kalitelisini bulduğunuzda stoklamanız gereken dolabın bel kemiği.

Açık Mavi Düz Gömlek: İster önünü ilikle ciddi dur ister içine tişört giyip önünü açık bırak.

Siyah veya Lacivert Basic Tişört/Polo: Koyu rengin asaletini tek parça ile yansıtmak için.

Nötr Tonlarda Keten Gömlek (Bej/Haki): Efil efil dokusuyla sizi anında daha tarz gösterir.

Çizgili (Breton) Tişört: Dolabın tek hareketli ama göz yormayan joker deseni.

Sıra kombini tamamlayacak olan parçalara geldi!

Sıra kombini tamamlayacak olan parçalara geldi!

Kıyafetleri giydik, şimdi kombine karakterini katacak ve onu farklı ortamlara uygun hale getirecek detaylara geldik! Bu 5 parça görünümü sporlaştırma veya ciddileştirme gücüne sahip.

Tertemiz Beyaz Sneaker: Her şeyin altına giden ve görünümü anında gençleştiren ayakkabı.

Deri Loafer / Makosen: Ciddi olunması gereken anlar için sneaker'ı yedeğe alıp bunu sahaya sürüyoruz.

İnce Hırka / Triko: Katman atmak için gömleklerin üstüne omuzlara atmalık veya rüzgarda giymelik.

Hafif Kumaşlı Blazer Ceket (Lacivert/Siyah): İçine giydiğiniz basit beyaz tişörtü anında şık bir ofis gününe uygun hale getirir.

Alternatif Koyu Renk Sneaker veya Bot: Beyazın uymadığı karanlık tonlar veya yağmurlu günler için.

Burada işin sırrı aslında dokularda gizli.

Burada işin sırrı aslında dokularda gizli.

15 parçayı seçtiniz ama sıkıcı görünmekten mi korkuyorsunuz? İşte burada dokular devreye giriyor. Tüm parçalar nötr renklerde olsa bile keten bir pantolonun dokusuyla pamuklu bir tişörtün dokusu veya triko bir hırkanın yumuşaklığı kombinasyonları zenginleştirecek türde. Görseldeki gibi sert dokulu bir blazer ile yumuşak bir hırkayı veya keten gömleği bir arada kullanarak nötr renklerle bile son derece derinlikli ve tarz görünümler yaratabilirsiniz.

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Merak etmeyin, gündüz ve gece kombinleri olarak da ayırdık!

Merak etmeyin, gündüz ve gece kombinleri olarak da ayırdık!

Bu sistemin en güzel yanı tek bir parça ekleyip çıkararak tüm görünümü değiştirebilmenizdir. Kapsül dolabınızdaki bej keten pantolon, beyaz basic bişört ve beyaz sneaker'ı giydiniz. Son derece rahat ve efil efil bir hafta sonu ve ofis kombini hazır.

Akşam şık bir yemeğe mi davetlisiniz? Evden çıkmadan önce aynı kombinin üzerine dolaptaki blazer ceketi geçirin ve ayakkabıları siyah loafer ile değiştirin. İşte bu kadar! Aynı taban tamamen farklı bir görünüm elde ediyorsunuz. 15 parça bu dönüşümler sayesinde 125 kombin çıkarıyor.

Matematiksel hesapta kafası karışanlar olabilir. Daha detaylı açıklayalım.

Matematiksel hesapta kafası karışanlar olabilir. Daha detaylı açıklayalım.

Son noktayı işin matematiğini görselleştirerek koyalım. Neden 15 parça ve neden 125 kombin? Çünkü elimizdeki 15 parçayı 3 ana kategoride birbiriyle çarpıyoruz.

Fotoğraftaki gibi herhangi bir alt giyim parçasını alıp, herhangi bir üst giyim parçasıyla eşleştirdiğinizde henüz ayakkabı seçmeden bile 25 (5x5) farklı görünüm elde ediyorsunuz.

Buradaki 25 görünümün her birini dolabınızdaki 5 farklı tamamlayıcı/ayakkabı seçeneğiyle (ceketli/ceketsiz, sneakerlı/loaferlı) birleştirdiğinizde 5 x 5 x 5 = tam 125 farklı kombin çıkıyor ortaya.

Yani bu 15 parçalık listeyi dolabınıza dizdiğinizde, neredeyse 4 ay boyunca 'Bugün ne giysem?' derdinden tamamen kurtuluyorsunuz. E daha ne olsun?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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