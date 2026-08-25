15 Parça ile 125 Kombin Nasıl Yapılır?
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Dolabın karşısına geçip 'Giyecek hiçbir şeyim yok...' diyorsan yanlış yerde bekliyorsun demektir. Burada olman lazım!
Sadece 15 parça ile birbirinden farklı tam 125 kombin hazırlayabilirsin. Bu da neredeyse 4 aylık kombin demek! İşin biraz matematiğine giriyoruz. Elbette modadan da uzaklaşmayacağız!
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İlk adımda büyük resme bakmamız lazım.
Pantolonlar burada önemli bir nokta.
Üst giyimde bütün parçalar her şeye uymalı.
Sıra kombini tamamlayacak olan parçalara geldi!
Burada işin sırrı aslında dokularda gizli.
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Merak etmeyin, gündüz ve gece kombinleri olarak da ayırdık!
Matematiksel hesapta kafası karışanlar olabilir. Daha detaylı açıklayalım.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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