15 Parça ile 125 Kombin Nasıl Yapılır?

Bu sistemin en güzel yanı tek bir parça ekleyip çıkararak tüm görünümü değiştirebilmenizdir. Kapsül dolabınızdaki bej keten pantolon, beyaz basic bişört ve beyaz sneaker'ı giydiniz. Son derece rahat ve efil efil bir hafta sonu ve ofis kombini hazır.

Akşam şık bir yemeğe mi davetlisiniz? Evden çıkmadan önce aynı kombinin üzerine dolaptaki blazer ceketi geçirin ve ayakkabıları siyah loafer ile değiştirin. İşte bu kadar! Aynı taban tamamen farklı bir görünüm elde ediyorsunuz. 15 parça bu dönüşümler sayesinde 125 kombin çıkarıyor.