15 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Ekim Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Esra Erol'un programında ifşa ettiği sahte mehdinin müritlerinden biri, Esra Erol'u tehdit etmiş; ünlü sunucu da "Vazgeçmeyeceğim!" demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü video ile Esra Erol'a tehditler savuran şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
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İstanbul'da 35 haftalık hamile Hanife Mete, kontrol için hastaneye gittiği sırada aniden sancılandı. Hamile kadın doğumu metrobüste yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı.
İzmir’de bir hafta önce temizlik görevlisi olarak işe başladığı okulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğunu sözlü ve fiziksel olarak taciz eden 18 yaşında D.T., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Tacizci, bugün yeniden gözaltına alındı.
İstanbul’da 4 Ekim’de Semih Çelik isimli cani, 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i korkunç şekilde katletmişti. Olaydan “emniyete gelmeniz gerekiyor” telefonu ile haberdar olduğunu söyleyen Ayşenur Halil’in babası, daha önce katil Semih Çelik’in ismini hiç duymadığını ifade etti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifinin 2025 yılına ertelendiğini açıkladı. Fon için, 100 bin lira limitli kartlardan yıllık aidat kesileceği açıklanıştı.
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İstanbul Pendik'te down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.'yi 6. katın penceresinden aşağıya attı. Bebek hayatını kaybetti.
Bursa’da yaşanan kazada bir genç merdivenlerden bisikletiyle inerken arkadaşları da onu kayda alıyordu. Ancak olaylar planladıkları gibi gelişmedi ve genç ölümden kıl payı kurtuldu.
Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Karaiş'ten acı haber gelmiş; cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, detaylıca verilen cinayet haberlerinin toplumun ruh sağlığına zarar verdiğini ifade etti. Bakan, bu tür haberlerin, şiddeti normalleştirerek ailede ve toplumda olumsuz etkiler yarattığını belirtti.
Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedini bulan 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankaya konuştu. Ankaya, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım" ifadelerini kullandı.
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Karabük’te bir mağazanın açılış için uyguladığı indirim kampanyası büyük ilgi gördü. İndirimli ürünleri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.
AFAD, Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan deprem, başta Kaş olmak üzere Antalya’nın birçok ilçesinde de hissedildi.
Twitter’ın, “GlobalAffairs” isimli hesabından yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “Solcu Gazete” isimli hesabın kapatılma kararına tepki gösterildi. Açıklamada, hesap kapatılma kararının hukuksuz olduğu ifade edildi.
İstanbul Güngören’in Akıncılar Mahallesi’nde yaşanan olayda bir sürücü geri manevra yaparken frene basacağına gaza bastı ve felaketin eşiğinden dönüldü. Kaldırımda ilerleyen öğrenciler aracın geldiğini görünce koşarak canlarını kurtarmaya çalıştı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkan Vekili olarak yönettiği oturum öncesi yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli’nin DEM Parti yöneticileriyle Meclis’te toklaşmasıyla başlayan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Önder, “Barışa gönül indiren, köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş bir kardeşiniz olarak şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.
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“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, dün tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Jahrein, bugün ise ilk yayını yaptı. Jahrein, yaklaşık 100 bin kişinin canlı olarak izlediği yayında, cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çalışan madenciler, haksız yere işten çıkarıldıkları için eylem yapmaya başlamıştı. Manisa’dan Ankara’ya yürüyerek giden madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gidilmesine izin verilmeyince açlık grevine başlamıştı. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde Kurtuluş Parkı’nda bulunan eylemcileri gözaltına aldı.
Trabzon Düzköy’ün Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan şehit annesi Emine Baştan’a oğlu Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edildi.
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