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Jahrein Cezaevinde Saldırıya Uğramış: "Avluda Bardak Fırlattılar"

Jahrein Cezaevinde Saldırıya Uğramış: "Avluda Bardak Fırlattılar"

Jahrein
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 23:19

“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, dün tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Jahrein, bugün ise ilk yayını yaptı. Jahrein, yaklaşık 100 bin kişinin canlı olarak izlediği yayında, cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı.

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Jahrein lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

Jahrein lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

Jahrein, bugün ise merakla beklenen cezaevi sonrasındaki ilk yayını yaptı.

Jahrein, bugün ise merakla beklenen cezaevi sonrasındaki ilk yayını yaptı.

Jahrein, cezevinde “Eko” diye birine “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” diye haber geldiğini ve kendisine avluda bardak fırlatıldığını söyledi.

Jahrein, cezevinde “Eko” diye birine “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” diye haber geldiğini ve kendisine avluda bardak fırlatıldığını söyledi.

Jahrein ayrıca hücrede yanlarında olan kişilerin günlerce kendisini nasıl öldüreceklerinin planlarını anlattığını söyledi.

Jahrein ayrıca hücrede yanlarında olan kişilerin günlerce kendisini nasıl öldüreceklerinin planlarını anlattığını söyledi.

Sonrasında ise Jahrein’in “tacizci” olarak cezaevine girmediğini öğrenilmesiyle tehditler bitmiş.

Sonrasında ise Jahrein’in “tacizci” olarak cezaevine girmediğini öğrenilmesiyle tehditler bitmiş.

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