Jahrein Cezaevinde Saldırıya Uğramış: "Avluda Bardak Fırlattılar"

“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, dün tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Jahrein, bugün ise ilk yayını yaptı. Jahrein, yaklaşık 100 bin kişinin canlı olarak izlediği yayında, cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı.