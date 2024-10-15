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Tahliye Edilen Jahrein İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu

Tahliye Edilen Jahrein İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 12:33

Antalya'da 'Jahrein' rumuzuyla bilinen Ahmet Sonuç'a, 'basın yoluyla müstehcenlik' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Ahmet Sonuç, sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve değer yargılarına aykırı konuşmalar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, dün de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Jahrein için iddianame hazırlandı.

Ahmet Sonuç, sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve değer yargılarına aykırı konuşmalar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, dün de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Jahrein için iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkileri bağlamında ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmalar yaparak üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

İddianamede, sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkileri bağlamında ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmalar yaparak üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

Jahrein'in "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanması talep edildi.

Jahrein'in "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanması talep edildi.

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