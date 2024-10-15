Tahliye Edilen Jahrein İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu
Tahliye Edilen Jahrein İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu
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Ahmet Sonuç, sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve değer yargılarına aykırı konuşmalar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, dün de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Jahrein için iddianame hazırlandı.
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İddianamede, sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkileri bağlamında ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmalar yaparak üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.
Jahrein'in "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanması talep edildi.
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