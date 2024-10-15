Sırrı Süreyya Önder’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye Teşekkür

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkan Vekili olarak yönettiği oturum öncesi yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli’nin DEM Parti yöneticileriyle Meclis’te toklaşmasıyla başlayan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Önder, “Barışa gönül indiren, köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş bir kardeşiniz olarak şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.