Sırrı Süreyya Önder’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye Teşekkür
Sırrı Süreyya Önder’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye Teşekkür
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkan Vekili olarak yönettiği oturum öncesi yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli’nin DEM Parti yöneticileriyle Meclis’te toklaşmasıyla başlayan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Önder, “Barışa gönül indiren, köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş bir kardeşiniz olarak şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Meclis’in yeni yasama yılı için düzenlenen törende DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmasıyla başlayan sürece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek vermişti.
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Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada ise “Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkan Vekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bugün Meclis’teki oturumu yönetirken açıklamada bulundu.
“Ülkemiz, birçok meselesi itibarıyla bir kuyu içerisinde hapsolmuş vaziyettedir. Fakat aslında kuyu derin değil, ip kısadır çoğunlukla. Bu itibarla barışa gönül indiren, konuşmanın bu Meclis'in temel işlevi olduğunu vaaz eden ve bu köklü meselemizi ilk defa bir tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş ama şerefini bedelinden daha fazla önemseyen bir kardeşiniz olarak teşekkür etmek istiyorum"
"Bu konuda temel yaklaşımımız 'Hayır söyleyeceksen söyle, yoksa sus' gibi bir düsturdan yola çıkıyor. Konuşmak, kendi fikirlerimizi karşıdan duymak anlamına gelmez ama açık bir el 'elimde kötü bir şey yok' anlamına gelir. Bunu kıymetlendiren ve bundan sonra kıymetlendirecek herkese de tarih önünde şüphesiz teşekkürlerimi ve şükran duygularımı belirtmek istedim. Kuyudan çıktığımız zaman önümüzde bir umman genişliğinde bir dünya var. Barış bu anlamda en büyük ummanlardan birisidir. Barışta herkes kazanır. Yeter ki dayatmalarla kendi fikirlerimizi ve kalıplarımızı karşıdan aynı şekilde görmek istememekle işe başlayalım, gerisi gelir. İyi niyeti aşan bir boyutu var."
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Sırrı Süreyya Önder’in teşekkür konuşması 👇
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