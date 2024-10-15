51 Gündür Eylem Yapıyorlardı: Açlık Grevinde Olan Madenciler Gözaltına Alındı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çalışan madenciler, haksız yere işten çıkarıldıkları için eylem yapmaya başlamıştı. Manisa’dan Ankara’ya yürüyerek giden madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gidilmesine izin verilmeyince açlık grevine başlamıştı. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde Kurtuluş Parkı’nda bulunan eylemcileri gözaltına aldı.