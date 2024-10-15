51 Gündür Eylem Yapıyorlardı: Açlık Grevinde Olan Madenciler Gözaltına Alındı
51 Gündür Eylem Yapıyorlardı: Açlık Grevinde Olan Madenciler Gözaltına Alındı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çalışan madenciler, haksız yere işten çıkarıldıkları için eylem yapmaya başlamıştı. Manisa’dan Ankara’ya yürüyerek giden madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gidilmesine izin verilmeyince açlık grevine başlamıştı. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde Kurtuluş Parkı’nda bulunan eylemcileri gözaltına aldı.
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Fernas Madencilik işçileri, "toplu ölüm riskine" karşı tepki göstermeleri ve sendika üyesi olmaları nedeniyle işten çıkarılınca eylem yapmaya başlamıştı.
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Manisa’dan Ankara’ya yürüyerek gelen ve haklarını almak için 51 gündür direnen madenciler, 2 gün önce ise açlık grevine başlamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis’te yaptığı açıklamada “Fernas patronu hak yiyor ve bunu Erdoğan’a dayandırıyor. O işçilerin kılına zarar gelirse müsebbibi Fernas da değil, bizzat Erdoğan'dır.” açıklamasında bulunmuştu.
Bağımsız Maden-İş Sendikası, açlık grevindeki eylemcilerin polis tarafından bu akşam saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu. 👇
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