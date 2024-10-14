Bakanlığa Yürümek İsteyen Fernas Maden İşçilerine Polis Engeli! "Çalmadık Çırpmadık, Hakkımızı İstedik"

Direnişlerinin 50'inci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyerek hak arayan Fernas Maden İşçileri'ne polis barikat kurdu. Barikatın önüne yatan işçiler 'Ölmek var dönmek yok. Çalmadık, çırpdık, hakkımızı istedik!' diyerek ses yükseltti.
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Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve Soma'dan Ankara'ya yürüyen Fernas işçilerinin direnişi 50'inci gününde de sürüyor.
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Direnişin 50'inci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyerek taleplerini iletmek isteyen işçiler, polis barikatıyla karşılaştı. Barikatı aşmak için mücadele veren işçiler, "Çalmadık çırpmadık, hakkımızı istedik!" sloganları attı.
Barikata yüklenen işçilerden biri arbede sırasında fenalaştı. İşçiler, sorunları çözülmediği sürece Kurtuluş Parkı’ndaki nöbetlerini sürdüreceğini söyledi.
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