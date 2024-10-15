Twitter, BTK’nın Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi: "Hukuka Aykırı Bir Karar"

Twitter’ın, “GlobalAffairs” isimli hesabından yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “Solcu Gazete” isimli hesabın kapatılma kararına tepki gösterildi. Açıklamada, hesap kapatılma kararının hukuksuz olduğu ifade edildi.