Twitter, BTK’nın Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi: "Hukuka Aykırı Bir Karar"
Twitter, BTK’nın Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi: "Hukuka Aykırı Bir Karar"
Twitter’ın, “GlobalAffairs” isimli hesabından yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “Solcu Gazete” isimli hesabın kapatılma kararına tepki gösterildi. Açıklamada, hesap kapatılma kararının hukuksuz olduğu ifade edildi.
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Twitter’daki “Solcu Gazete” isimli hesap, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan kararla erişime engellenmişti.
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Kapatılan hesap👇
Türkiye’de faaliyet gösteren Twitter şirketi, BTK’nın kararını uygulayarak hesabı kapattı ancak global olarak kullanılan hesaptan yaptığı açıklama ile erişim engeline tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada, Twitter’ın ifade özgürlüğünü sağlamaya büyük önem verdiği ve kararın hukuka aykırı olduğu yer aldı.
Twitter, ifade özgürlüğünü Türkiye dahil faaliyet gösterdikleri her ülkede savunmacaklarını da paylaştı.
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