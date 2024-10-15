Akdeniz’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem: Antalya’dan da Hissedildi
Akdeniz’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem: Antalya’dan da Hissedildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem, saat 19.54'te ve yerin yaklaşık 24 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD’ın deprem paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bu ara çok oluyorsun deprem
6 şubat depreminden sonra her yer sallanmaya başladı, geçmiş olsun
ya her yerde deprem oluyor ya geçmiş olsunn