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Akdeniz’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem: Antalya’dan da Hissedildi

Akdeniz’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem: Antalya’dan da Hissedildi

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 20:10

AFAD, Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan deprem, başta Kaş olmak üzere Antalya’nın birçok ilçesinde de hissedildi.

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Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem, saat 19.54'te ve yerin yaklaşık 24 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem, saat 19.54'te ve yerin yaklaşık 24 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın deprem paylaşımı 👇

AFAD’ın deprem paylaşımı 👇
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Emre

bu ara çok oluyorsun deprem

tyrion.

6 şubat depreminden sonra her yer sallanmaya başladı, geçmiş olsun

gamzeeee

ya her yerde deprem oluyor ya geçmiş olsunn