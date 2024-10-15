Japonya'nın Olası Deprem Sonrası Ortaya Çıkabilecek Tsunamiler İçin Aldığı Akıl Almaz Önlem

Japonya'nın kıyı şeridini kaplayan yeni dev beton duvarlar, tsunami tehdidine karşı alınan en dikkat çekici önlemlerden biri.

Ancak bu devasa yapılar sadece dalgaları durdurmak için değil, aynı zamanda bir felaketi yönetmek için de inşa edildi.

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