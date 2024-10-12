Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya Kara Bağlantısı Olduğu Halde Neden Arabayla Gidilemiyor?
Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya Kara Bağlantısı Olduğu Halde Neden Arabayla Gidilemiyor?
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Darien Geçidi, Panama ile Kolombiya arasındaki bu yoğun tropikal orman bölgesi, yol yapımını imkansız hale getiriyor. Bölge, kilometrelerce genişliğiyle geçit vermez bir doğaya sahip.
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Herhangi bir araba yolunun olmadığı bu alanda, karayoluyla seyahat etmek mümkün değil.
Geçidin olmaması, tarihsel bir neden taşıyor. 1889’da yapılan ilk Pan-Amerikan Konferansı’nda iki kıta arasında bir demiryolu hattı önerilmişti ancak bu proje hiç hayata geçirilemedi.
Arabaların popülerleşmesiyle bu fikir bir otoyola dönüştü. Ancak Darien Geçidi, inşa edilmesi zor bir alan olduğu için bu plan hiçbir zaman tamamlanamadı.
Pan-Amerikan Karayolu, Kuzey ve Güney Amerika arasında uzanan devasa bir karayolu ağı olarak bilinir. Bu karayolu, Kuzey Amerika’nın kuzeyinden başlayarak, Güney Amerika’nın güneyindeki Tierra del Fuego’ya kadar uzanıyor.
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Ancak yolculuk, Panama’daki Darien Geçidi’ne kadar sürüyor. Orada arabanızı başka bir araçla taşımadan yola devam etmeniz mümkün değil.
Darien Geçidi’nin coğrafi konumu, aslında doğal bir bariyer görevi görür. Bölge, göçmen hareketlerini, hastalıkların yayılmasını ve yasadışı uyuşturucu ticaretini engelleyen bir engel olarak kabul edilir.
Yoğun yağmur ormanları ve engebeli araziler, burayı geçiş yapılması neredeyse imkansız bir yer haline getirir. Ayrıca, burada yol inşa etmek ciddi bir ormansızlaşmaya neden olur ki bu da çevreye geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.
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