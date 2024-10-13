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Gece Yarısı Korkutan Deprem: Afyon’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Gece Yarısı Korkutan Deprem: Afyon’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.10.2024 - 08:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.
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