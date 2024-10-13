Gece Yarısı Korkutan Deprem: Afyon’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Gece Yarısı Korkutan Deprem: Afyon’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın