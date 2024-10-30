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13 Soruluk Anlatım Bozukluğu Testi İle Türkçeye Ne Kadar Hakim Olduğunu Göster

13 Soruluk Anlatım Bozukluğu Testi İle Türkçeye Ne Kadar Hakim Olduğunu Göster

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 17:46

Anlatım bozukluğu dilin doğru kullanımını engelleyen önemli bir sorun. Kelimelerin yanlış kullanımı veya gereksiz tekrarlar ifadelerimizi güçsüzleştirir. Gelin bu testle dil becerilerinizi sınayın!

Hazırsanız başlıyoruzzz!

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