Kolpaçino Setini Jandarma Neden Üç Kez Bastı? Şafak Sezer Unutamadığı Anıyı Anlattı
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Şafak Sezer, Nil Gülsüm’ün YouTube kanalında Kolpaçino setinden pek bilinmeyen bir anıyı paylaştı. Filmin kumarhane sahnesinin çekildiği ev, çekimler sırasında tam üç kez jandarma baskınına uğradı. Gerekçe ise ekibin gerçekten kumar oynattığının düşünülmesiydi.
KAYNAK: Nil Gülsüm / YouTube
Şafak Sezer, Kolpaçino'nun kumarhane sahnesinin çekildiği evi gerçek kumar oynatıldığı düşüncesiyle üç kez jandarmanın bastığını anlattı.
İstanbul'da örnek alacak bir kumarhane bulamayan ekip, dekoru kendisi kurup kumarhanede çalışmış kişilere tek tek danıştı.
Şafak Sezer'e göre yaşanan baskınlar, kumar yüzünden başına gelmedik kalmayan karakterleri anlatan filmin hikâyesiyle de birebir örtüşüyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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