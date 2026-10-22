Kolpaçino Setini Jandarma Neden Üç Kez Bastı? Şafak Sezer Unutamadığı Anıyı Anlattı

Nil Gülsüm'ün YouTube kanalına konuk olan Şafak Sezer, Kolpaçino setinden pek bilinmeyen bir anıyı paylaştı. Usta oyuncunun anlattıkları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Programda kendisine 'Unutamadığınız bir set anınız var mı?' diye soruldu. Şafak Sezer'in aklına ilk gelen ise Kolpaçino'nun kumarhane sahnesi oldu.

Meğer filmin kumarhane sahnesinin çekildiği ev, çekimler sırasında tam üç kez jandarma baskınına uğramış. Gerekçe ise oldukça ilginç: Ekibin gerçekten kumar oynattığı düşünülmüş!

Sezer, o günleri şu sözlerle anlattı: 'Kolpaçino'da kumarhane sahnesinde üç kere jandarma bastı evi. 'Gerçek kumar oynatıyoruz' diye. Ya dedik inşallah bu seyirciye geçer hani.'