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Kolpaçino Setini Jandarma Neden Üç Kez Bastı? Şafak Sezer Unutamadığı Anıyı Anlattı

Kolpaçino Setini Jandarma Neden Üç Kez Bastı? Şafak Sezer Unutamadığı Anıyı Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 16:09
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Şafak Sezer, Nil Gülsüm’ün YouTube kanalında Kolpaçino setinden pek bilinmeyen bir anıyı paylaştı. Filmin kumarhane sahnesinin çekildiği ev, çekimler sırasında tam üç kez jandarma baskınına uğradı. Gerekçe ise ekibin gerçekten kumar oynattığının düşünülmesiydi.

KAYNAK: Nil Gülsüm / YouTube

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Şafak Sezer, Kolpaçino'nun kumarhane sahnesinin çekildiği evi gerçek kumar oynatıldığı düşüncesiyle üç kez jandarmanın bastığını anlattı.

Şafak Sezer, Kolpaçino'nun kumarhane sahnesinin çekildiği evi gerçek kumar oynatıldığı düşüncesiyle üç kez jandarmanın bastığını anlattı.

Nil Gülsüm'ün YouTube kanalına konuk olan Şafak Sezer, Kolpaçino setinden pek bilinmeyen bir anıyı paylaştı. Usta oyuncunun anlattıkları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Programda kendisine 'Unutamadığınız bir set anınız var mı?' diye soruldu. Şafak Sezer'in aklına ilk gelen ise Kolpaçino'nun kumarhane sahnesi oldu.

Meğer filmin kumarhane sahnesinin çekildiği ev, çekimler sırasında tam üç kez jandarma baskınına uğramış. Gerekçe ise oldukça ilginç: Ekibin gerçekten kumar oynattığı düşünülmüş!

Sezer, o günleri şu sözlerle anlattı: 'Kolpaçino'da kumarhane sahnesinde üç kere jandarma bastı evi. 'Gerçek kumar oynatıyoruz' diye. Ya dedik inşallah bu seyirciye geçer hani.'

İstanbul'da örnek alacak bir kumarhane bulamayan ekip, dekoru kendisi kurup kumarhanede çalışmış kişilere tek tek danıştı.

İstanbul'da örnek alacak bir kumarhane bulamayan ekip, dekoru kendisi kurup kumarhanede çalışmış kişilere tek tek danıştı.

Peki dekor neden bu kadar gerçekçiydi? Şafak Sezer'e göre ekip, İstanbul'da örnek alabilecekleri bir kumarhane görmediği için mekânı tamamen kendi hayal güçleriyle kurdu. Üstelik iş bununla da kalmadı. Ayrıntıların doğru olması için kumarhanede çalışmış, işin içinden gelen kişiler sete çağrıldı. Ekip, masaların düzeninden oyunun akışına kadar her detayı onlara danıştı.

Sezer bu süreci, 'Sonra kumarhanede çalışan, bilen insanları çağırdık. Dedik ki 'Abi böyle mi olur? Şöyle mi yapılır?' falan filan. Birebir kumar merkezi kurdunuz dediler bize, jandarma da bastı üç kere.' sözleriyle aktardı.

Şafak Sezer'e göre yaşanan baskınlar, kumar yüzünden başına gelmedik kalmayan karakterleri anlatan filmin hikâyesiyle de birebir örtüşüyordu.

Şafak Sezer'e göre yaşanan baskınlar, kumar yüzünden başına gelmedik kalmayan karakterleri anlatan filmin hikâyesiyle de birebir örtüşüyordu.

Şafak Sezer, yaşanan bu gerçekçilik krizinin aslında filmin ruhuna da uygun düştüğünü hatırlattı. Kolpaçino, kumar yüzünden başına gelmedik kalmayan karakterlerin hikâyesini anlatıyordu.

Sezer bu durumu, 'Zaten filmde de Kolpaçino'da da yani kumar yüzünden başına gelmeyen kalmayan karakterleri anlatıyor zaten. Hikâyesi o zaten.' diyerek özetledi.

2009'da vizyona giren ve sonrasında devam filmleriyle bir seriye dönüşen Kolpaçino, kült komediler arasında yer alıyor. Filmin kamera arkasından yıllar sonra gelen bu anı ise kumarhane sahnesine bambaşka bir gözle bakmaya neden oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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