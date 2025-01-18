Şafak Sezer, Kutsal Damacana'nın Ortaya Çıkış Hikâyesini Anlattı!
Şafak Sezer, Kutsal Damacana'nın Ortaya Çıkış Hikâyesini Anlattı!
İlk filmi 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana, şu an 5 filmlik bir seri. Korku filmlerini tiye alan Kutsal Damacana'nın başrolü Şafak Sezer, Saba Tümer'in programında Kutsal Damacana'nın nasıl ortaya çıktığını anlattı. İşte o anlar...
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
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Türk sinemasına damga vuran işlerden Kutsal Damacana'nın 5. devam filmi Kutsal Damacana: Zombi sonunda vizyona girdi.
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2007 yılından beri devam eden Kutsal Damacana serisinin her filmi hatrı sayılır bir başarı elde ederken Saba Tümer'in programına konuk olan Şafak Sezer, filmin ortaya çıkış hikayesini anlattı.
CNBC-e'de yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk olan Şafak Sezer, "Kutsal Damacana nasıl ortaya çıktı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Sezer, "Esraların evde sürekli korku filmi izlemesi, benim rahatsız olmamla, bir sinir anıyla. Bu ne lan dedim şeytan hep dubleks eve giriyor" diyerek fikrin ortaya çıkış hikayesini anlattı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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