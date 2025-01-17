Yeni Bridget Jones Filmiyle Dönen Renee Zellweger, 6 Yıl Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı
Yeni Bridget Jones Filmiyle Dönen Renee Zellweger, 6 Yıl Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı
Bridget Jones serisinin dördüncü halkasıyla beyaz perdeye geri dönen Renee Zellweger, rol arkadaşı Hugh Grant'la Brisith Vogue'ya konuştu. 2010-2016 yılları arasında oyunculuğa ara veren Zellweger, bunun sebebini yıllar sonra açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: British Vogue
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İlk filmi 2001 yılında yayınlanan Bridget Jones'un Günlüğü serisi, yakında dördüncü halkasıyla beyaz perdede olacak.
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Renee Wellweger, Hugh Grant ve Colin Firth'ü bir arada izlediğimiz filmin Şubat ayında yayınlanması beklenirken Grant ve Zellweger, British Vogue'ya konuk oldu.
2010 yılında tam 6 yıl boyunca oyunculuğa ara veren Zellweger, neden böyle bir karar aldığını ilk kez açıkladı.
Renee Zellweger, "Çünkü ihtiyacım vardı. Kendi sesimi duymaktan bıkmıştım. Çalışırken, 'Aman Tanrım, şu sesi bir dinle. Yine mi üzgünsün, Renée? Ah, bu mu senin kızgın sesin?' diye düşünüyordum. Aynı duygusal deneyimleri tekrarlayıp duruyordum." dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Bir yaşıma daha girdim bugün 😅Ben yıllardır bu kadının isminin Renee Zwelleger diye biliyor öyle söylüyordum.Gwyneth Palthrow'u bile doğru biliyorum bak o de... Devamını Gör