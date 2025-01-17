Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Neden Keremcem'i Takip Ediyordu?

David Lynch geçtiğimiz gün 78 yaşında hayatını kaybetti. Elephant Man, Mullholland Drive gibi filmlerle efsane olan yönetmenin Instagram'da takip ettiği 425 kişi arasında bir de Türk vardı. O isim şarkıları ve dizileriyle bir döneme damga vuran Keremcem'den başkası değildi. Peki ne alaka? İşte bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık.