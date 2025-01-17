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Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Neden Keremcem'i Takip Ediyordu?

Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Neden Keremcem'i Takip Ediyordu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.01.2025 - 12:54

David Lynch geçtiğimiz gün 78 yaşında hayatını kaybetti. Elephant Man, Mullholland Drive gibi filmlerle efsane olan yönetmenin Instagram'da takip ettiği 425 kişi arasında bir de Türk vardı. O isim şarkıları ve dizileriyle bir döneme damga vuran Keremcem'den başkası değildi. Peki ne alaka? İşte bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık.

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Twin Peaks, Mullholland Drive gibi filmlerle haklı bir üne kavuşmuş yönetmen David Lynch geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Twin Peaks, Mullholland Drive gibi filmlerle haklı bir üne kavuşmuş yönetmen David Lynch geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Resim, müzik gibi alanlarda çalışmaları olan çok yönlü bir sanatçı olsa da dünya çapında şöhrete çektiği film ve dizilerle kavuşan isim hakkında bizim açımızdan ilginç bir detay var.

Diziler ve şarkılarıyla bir dönem ülkemizi kasıp kavuran Keremcem'i de takip ediyordu.

Diziler ve şarkılarıyla bir dönem ülkemizi kasıp kavuran Keremcem'i de takip ediyordu.

Olayın detaylarına ulaşmaya çalışsak da bazı sonuçların kaldırıldığını gördük. Neyse ki bir Ekşi Sözlük yazarı imdada yetişti.

Olayın detaylarına ulaşmaya çalışsak da bazı sonuçların kaldırıldığını gördük. Neyse ki bir Ekşi Sözlük yazarı imdada yetişti.

Hazannuma isimli suser'ın belirttiğine göre transandantal meditasyon üzerine bir vakıf kuran Lynch'e Keremcem yüklü miktarda bir bağış yapmış. İddia şöyle;

Hazannuma isimli suser'ın belirttiğine göre transandantal meditasyon üzerine bir vakıf kuran Lynch'e Keremcem yüklü miktarda bir bağış yapmış. İddia şöyle;

'keremcemi instagramdan takip ettiğini öğrendikten sonra bu durumu ilginc bulup araştırmaya karar verdim. keremcem 2018 yılında vakfına yüklü miktarda bi para bağışlamış hatta lynch kendisine bir mektup yazmış. sonraki filminin müziklerinin yapımı için konuşmuşlar diye duydum ama kesinliğini bilemeyeceğim. burdaki ufak detay keremcem türklüğünü konuşturup gt dahi yapmamış.'

not:karantinanın yarattığı işsizlik

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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