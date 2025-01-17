Herkes Bir Anısını Anlattı! Üniversite Öğrencileri Akademisyenlere Sosyal Medya Üzerinden İsyan Ettiler!

'Dedim o kadar emek verdik değiştirmiyoruz, isterseniz 0 verin dedim. Yükledik YouTube'a teslim ettik hocaya. 0 vermedi ama en düşük bize verdi. 1 ay sonra videonun altına bir Japon şöyle bir yorum yapmıştı; 'Merhaba, Mimar Sinan'ın evini görmek istiyorum ama nasıl gidebilirim?'

Hanımefendi Hong Kong'da yaşıyormuş ve güzel sanatlar okuyormuş. Mimar Sinan'ın da çok büyük hayranıymış. Yazdık arkadaşlarla Türkiye'ye gelirseniz biz sizi götürürüz dedik, iletişim numarasını aldık. Yaz tatilinde olduğumuz için ben Karadeniz'e çağırdım bize geldi önce kalmaya.

Bir görseniz nasıl tatlı bir kadın ama yersiniz, buraları gezdirdim ona Türk yemekleri yaptık annemle bol bol. Babam da yazık dedi Japonya'da meyve pahalıymış her gün poşetlerle meyve getirdi kadını meyveye boğdu. (O zaman biz daha ucuzduk tabii xd)

Sonra Kayseri'deki arkadaşıma emanet ettim, o da Mimar Sinan'ın evine götürdü gezdirdi kendisini. Eğer hocanın aklına uyup vazgeçseydik o ödevden hiç böyle tatlış bir insanla tanışmayıp, kültürümüzü birinci elden tanıtamamış olacaktık. Yani bok yesin bazı akademisyenler'