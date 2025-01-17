Herkes Bir Anısını Anlattı! Üniversite Öğrencileri Akademisyenlere Sosyal Medya Üzerinden İsyan Ettiler!
Herkes Bir Anısını Anlattı! Üniversite Öğrencileri Akademisyenlere Sosyal Medya Üzerinden İsyan Ettiler!
Üniversiteli gençler akademisyenlere isyan etti! Sosyal medya platformu X üzerinden itiraz ettiği sınav kağıdına gelen maili paylaşan öğrenci bir söyledi bin ah işitti. 'Meğer öğrencilerin söyleyecek ne çok şeyi varmış' dedirten paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Siz de bir üniversite anınızı yorumlara yazmayı unutmayın!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversiteliler isyan etti: "Keyiflerine göre sınav kağıdı okuyup istediklerini bırakıyorlar, istediklerini geçiriyorlar" diyen @zypylmzz adlı X kullanıcısı adeta bir söyledi sosyal medyadan bin ah işitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, Zeynep'in her şeyi başlatan isyanı 👇
👇
Hocasından cevap bile alamayanlar da vardı 👇
"Okulum 1.5 sene uzadı" 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 bekleyen 40, 0 bekleyen 100 aldı 👇
62 kişi diyorsunuz! 👇
"Her meslekte var" 👇
"Piercing çıkınca sınıfı da geçmiş" 👇
Hoca beğenmemiş ama Japonlar beğenmiş 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"92 kişiden 82 büt"👇
Davalık olanlar da varmış 👇
Sınava girmeden not... 👇
Türkiye vs. İsveç 👇
"Al verdim hadi" 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biraz da mizah 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın