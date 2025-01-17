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Herkes Bir Anısını Anlattı! Üniversite Öğrencileri Akademisyenlere Sosyal Medya Üzerinden İsyan Ettiler!

Herkes Bir Anısını Anlattı! Üniversite Öğrencileri Akademisyenlere Sosyal Medya Üzerinden İsyan Ettiler!

üniversite
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 09:30

Üniversiteli gençler akademisyenlere isyan etti! Sosyal medya platformu X üzerinden itiraz ettiği sınav kağıdına gelen maili paylaşan öğrenci bir söyledi bin ah işitti. 'Meğer öğrencilerin söyleyecek ne çok şeyi varmış' dedirten paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Siz de bir üniversite anınızı yorumlara yazmayı unutmayın! 

İşte, detaylar...

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Üniversiteliler isyan etti: "Keyiflerine göre sınav kağıdı okuyup istediklerini bırakıyorlar, istediklerini geçiriyorlar" diyen @zypylmzz adlı X kullanıcısı adeta bir söyledi sosyal medyadan bin ah işitti.

Üniversiteliler isyan etti: "Keyiflerine göre sınav kağıdı okuyup istediklerini bırakıyorlar, istediklerini geçiriyorlar" diyen @zypylmzz adlı X kullanıcısı adeta bir söyledi sosyal medyadan bin ah işitti.

Öğrenciler eteklerindeki taşları döktüler. Bakalım üniversitelerin dört duvarları ardında neler yaşanıyormuş 👇

İşte, Zeynep'in her şeyi başlatan isyanı 👇

İşte, Zeynep'in her şeyi başlatan isyanı 👇
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Hocasından cevap bile alamayanlar da vardı 👇

Hocasından cevap bile alamayanlar da vardı 👇
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"Okulum 1.5 sene uzadı" 👇

"Okulum 1.5 sene uzadı" 👇
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100 bekleyen 40, 0 bekleyen 100 aldı 👇

100 bekleyen 40, 0 bekleyen 100 aldı 👇
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62 kişi diyorsunuz! 👇

62 kişi diyorsunuz! 👇
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"Her meslekte var" 👇

"Her meslekte var" 👇

"Piercing çıkınca sınıfı da geçmiş" 👇

"Piercing çıkınca sınıfı da geçmiş" 👇
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Hoca beğenmemiş ama Japonlar beğenmiş 👇

Hoca beğenmemiş ama Japonlar beğenmiş 👇
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'Dedim o kadar emek verdik değiştirmiyoruz, isterseniz 0 verin dedim. Yükledik YouTube'a teslim ettik hocaya. 0 vermedi ama en düşük bize verdi. 1 ay sonra videonun altına bir Japon şöyle bir yorum yapmıştı; 'Merhaba, Mimar Sinan'ın evini görmek istiyorum ama nasıl gidebilirim?'

Hanımefendi Hong Kong'da yaşıyormuş ve güzel sanatlar okuyormuş. Mimar Sinan'ın da çok büyük hayranıymış. Yazdık arkadaşlarla Türkiye'ye gelirseniz biz sizi götürürüz dedik, iletişim numarasını aldık. Yaz tatilinde olduğumuz için ben Karadeniz'e çağırdım bize geldi önce kalmaya. 

Bir görseniz nasıl tatlı bir kadın ama yersiniz, buraları gezdirdim ona Türk yemekleri yaptık annemle bol bol. Babam da yazık dedi Japonya'da meyve pahalıymış her gün poşetlerle meyve getirdi kadını meyveye boğdu. (O zaman biz daha ucuzduk tabii xd)

Sonra Kayseri'deki arkadaşıma emanet ettim, o da Mimar Sinan'ın evine götürdü gezdirdi kendisini. Eğer hocanın aklına uyup vazgeçseydik o ödevden hiç böyle tatlış bir insanla tanışmayıp, kültürümüzü birinci elden tanıtamamış olacaktık. Yani bok yesin bazı akademisyenler'

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"92 kişiden 82 büt"👇

"92 kişiden 82 büt"👇
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Davalık olanlar da varmış 👇

Davalık olanlar da varmış 👇
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Sınava girmeden not... 👇

Sınava girmeden not... 👇
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Türkiye vs. İsveç 👇

Türkiye vs. İsveç 👇
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"Al verdim hadi" 👇

"Al verdim hadi" 👇
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Biraz da mizah 👇

Biraz da mizah 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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