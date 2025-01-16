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Vedat Milor'un "Cinsellik ve Yemek Arasında Kesinlikle Bir Bağ Var" Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Vedat Milor'un "Cinsellik ve Yemek Arasında Kesinlikle Bir Bağ Var" Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Vedat Milor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 20:28

Ünlü şarap ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda 'Cinsellik ve yemek arasındaki bağı' ele almıştı. Milor'un Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline dolaşan bu ifade, mizahı da beraberinde getirdi. Kimileri Milor'a katıldı, kimileri işin eğlencesine takıldı. 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz yıl Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına katılan Vedat Milor, "cinsellik ve yemek arasındaki bağ nedir?" sorusuna yanıt vermişti.

Geçtiğimiz yıl Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına katılan Vedat Milor, "cinsellik ve yemek arasındaki bağ nedir?" sorusuna yanıt vermişti.

Milor, Şubat 2024'te katıldığı programda yemeği ve cinselliği "Eros" olarak tarif etmiş, cinsellik ve yemek arasındaki bağı anlatmıştı.

Milor, Şubat 2024'te katıldığı programda yemeği ve cinselliği "Eros" olarak tarif etmiş, cinsellik ve yemek arasındaki bağı anlatmıştı.

Milor, cinsellik ve yemeği 'Belli bir hazzı maksimum olarak yaşamanın iki farklı belirtisi' olarak tarif etti. 'İkisi birbirini çok iyi tamamlıyor' diyen Milor, yaşlandıkça törpülenen cinselliğin yerini yemeğe bıraktığını söyledi. Duygulara hitap eden ve paylaşılan şeyler olarak tarif ettiği cinsellik ve yemek deneyiminin erotik bir hazzı olduğunu da ifade etti.

Hakan Gence'nin programında "Cinsellik ve yemek arasında kesinlikle bir bağ var." diyen Vedat Milor, "Cinsellik ve yemek insanın en güzel taraflarını ortaya çıkarıyor." da demişti.

Hakan Gence'nin programında "Cinsellik ve yemek arasında kesinlikle bir bağ var." diyen Vedat Milor, "Cinsellik ve yemek insanın en güzel taraflarını ortaya çıkarıyor." da demişti.

Geçtiğimiz yıl konuşulan bu konu yeniden gündem oldu! Gelin, sosyal medyanın cinsellik ve yemek arasındaki bu ilişki hakkında neler düşündüğünü de birlikte görelim. 👇

Aman hocam "İyi mi kötü mü?" 👇

Aman hocam "İyi mi kötü mü?" 👇
twitter.com

Tarihsel bir açıklama da geldi hemen 👇

Tarihsel bir açıklama da geldi hemen 👇
twitter.com
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Öyle her yemek olmazdı tabii... 👇

Öyle her yemek olmazdı tabii... 👇
twitter.com

Meğer 2500 yıl önce anlaşılmış! 👇

Meğer 2500 yıl önce anlaşılmış! 👇
twitter.com

Fiyatlardan mı diyorsunuz? 👇

Fiyatlardan mı diyorsunuz? 👇
twitter.com

Ayı, aç, oynamak... 👇

Ayı, aç, oynamak... 👇
twitter.com

Dahası da var tabii 👇

Dahası da var tabii 👇
twitter.com

'Sofra adabı: Bir erkeğin yatakta nasıl olacağını yemek yeme şekline göre anlayabilirsiniz'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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