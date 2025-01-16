Vedat Milor'un "Cinsellik ve Yemek Arasında Kesinlikle Bir Bağ Var" Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Milor, cinsellik ve yemeği 'Belli bir hazzı maksimum olarak yaşamanın iki farklı belirtisi' olarak tarif etti. 'İkisi birbirini çok iyi tamamlıyor' diyen Milor, yaşlandıkça törpülenen cinselliğin yerini yemeğe bıraktığını söyledi. Duygulara hitap eden ve paylaşılan şeyler olarak tarif ettiği cinsellik ve yemek deneyiminin erotik bir hazzı olduğunu da ifade etti.