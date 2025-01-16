Vedat Milor'un "Cinsellik ve Yemek Arasında Kesinlikle Bir Bağ Var" Sözleri Yeniden Gündem Oldu!
Vedat Milor'un "Cinsellik ve Yemek Arasında Kesinlikle Bir Bağ Var" Sözleri Yeniden Gündem Oldu!
Ünlü şarap ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda 'Cinsellik ve yemek arasındaki bağı' ele almıştı. Milor'un Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline dolaşan bu ifade, mizahı da beraberinde getirdi. Kimileri Milor'a katıldı, kimileri işin eğlencesine takıldı.
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz yıl Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına katılan Vedat Milor, "cinsellik ve yemek arasındaki bağ nedir?" sorusuna yanıt vermişti.
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Milor, Şubat 2024'te katıldığı programda yemeği ve cinselliği "Eros" olarak tarif etmiş, cinsellik ve yemek arasındaki bağı anlatmıştı.
Hakan Gence'nin programında "Cinsellik ve yemek arasında kesinlikle bir bağ var." diyen Vedat Milor, "Cinsellik ve yemek insanın en güzel taraflarını ortaya çıkarıyor." da demişti.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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