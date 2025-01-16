Dr. RedPill, "Alfalarla Çiftleşiyorlar Betalarla Evleniyorlar" Diyerek Kadınların Cinsel Stratejisini Açıkladı
Dr. RedPill, "Alfalarla Çiftleşiyorlar Betalarla Evleniyorlar" Diyerek Kadınların Cinsel Stratejisini Açıkladı
YouTube kanalında yayınladığı videolarla dikkat çeken Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın konuğu bu kez Dr. RedPill yani Dr. Tahsin Oğuz Acartürk'tü. Kadın ve erkek ilişkilerinin konuşulmayanlarını ele alan programda, Dr. Redpill'in kadınların cinsel stratejisini anlattığı bölüm ise çok tartışıldı. Yaptığı tespitlerle kadın veya erkek fark etmeksizin pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki alan Dr. RedPill, toplumda kadınların mutsuz olmasının nedenini de buldu.
İşte, kadınları kadınlardan iyi anlayan erkeklerden inciler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın AkademikLink adlı YouTube kanalına konuk olan Dr. RedPill, "kadınların cinsel stratejilerini" anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kadınlar Alfa erkekleri mi seçmeli, yoksa Beta erkekleri mi?" diyorsanız, Dr. RedPill, "İdeali Alfa ve Beta özelliklerinin aynı adamda olmasıdır" diyor!
"1960'lardan sonra cinsel devrim olarak adlandırılan olaydan sonra kadınlar istedikleri erkeği seçmeye başladıkları zaman, Alfa ve Betaları ayırmak zorunda kaldılar." diyen Dr. RedPill'in sözlerini bir kez de Özkara özetliyor!
İşte, Dr. Redpill'in sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ve OnlyDrama tarafından paylaşılan o sözleri 👇
Hadi gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının bu sözler karşısında verdikleri tepkilere bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Beta görünümlü ilk erkek" 👇
👇
"Kadınları aşağılamaktan başka..." 👇
👇
Biraz da "popüler psikoloji" 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
"Kulak vermeyin" 👇
👇
"Varlığını bir hiyerarşi içinde olmadan hayal edemeyen" 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dr. RedPill'in "Bir kadının çalışıyor olması, özgür olması onun güçlü olduğu anlamına gelmez." sözleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın