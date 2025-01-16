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Dr. RedPill, "Alfalarla Çiftleşiyorlar Betalarla Evleniyorlar" Diyerek Kadınların Cinsel Stratejisini Açıkladı

Dr. RedPill, "Alfalarla Çiftleşiyorlar Betalarla Evleniyorlar" Diyerek Kadınların Cinsel Stratejisini Açıkladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 23:23

YouTube kanalında yayınladığı videolarla dikkat çeken Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın konuğu bu kez Dr. RedPill yani Dr. Tahsin Oğuz Acartürk'tü. Kadın ve erkek ilişkilerinin konuşulmayanlarını ele alan programda, Dr. Redpill'in kadınların cinsel stratejisini anlattığı bölüm ise çok tartışıldı. Yaptığı tespitlerle kadın veya erkek fark etmeksizin pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki alan Dr. RedPill, toplumda kadınların mutsuz olmasının nedenini de buldu. 

İşte, kadınları kadınlardan iyi anlayan erkeklerden inciler...

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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın AkademikLink adlı YouTube kanalına konuk olan Dr. RedPill, "kadınların cinsel stratejilerini" anlattı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın AkademikLink adlı YouTube kanalına konuk olan Dr. RedPill, "kadınların cinsel stratejilerini" anlattı.

Kadın - Erkek İlişkilerinin Hiç Konulmayan Gerçekleri adlı videoda yaptığı tespitler ile herkesi hayrete düşüren Dr. RedPill'in ilişkilerin duygusal ve insani yönlerini bir kenara bırakarak, birliktelikleri 'çiftleşmek' olarak değerlendirmesi de bir hayli dikkat çekti.

"Kadınlar Alfa erkekleri mi seçmeli, yoksa Beta erkekleri mi?" diyorsanız, Dr. RedPill, "İdeali Alfa ve Beta özelliklerinin aynı adamda olmasıdır" diyor!

"Kadınlar Alfa erkekleri mi seçmeli, yoksa Beta erkekleri mi?" diyorsanız, Dr. RedPill, "İdeali Alfa ve Beta özelliklerinin aynı adamda olmasıdır" diyor!

Kadınların 'Alfa olarak güçlü olan ve genetiği güçlü olan erkeği isteyeceğini' ifade eden Acartürk, 'Fakat daha sonra da aynı erkekte 'sağlayıcılık' özelliklerine de bakmak zorundadır' diyor ve erkekte 'sağlayıcılık'ın önemini anlatıyor: 

'Tamam çiftleştim ben bu adamla çocuk da var. Bu adam beni bırakırsa, çocuğa bakmazsa veya adamın parası yoksa bizim ailemizi nasıl geçindirecek. İdeali Alfa ve Beta özelliklerinin aynı adamda olmasıdır'

"1960'lardan sonra cinsel devrim olarak adlandırılan olaydan sonra kadınlar istedikleri erkeği seçmeye başladıkları zaman, Alfa ve Betaları ayırmak zorunda kaldılar." diyen Dr. RedPill'in sözlerini bir kez de Özkara özetliyor!

"1960'lardan sonra cinsel devrim olarak adlandırılan olaydan sonra kadınlar istedikleri erkeği seçmeye başladıkları zaman, Alfa ve Betaları ayırmak zorunda kaldılar." diyen Dr. RedPill'in sözlerini bir kez de Özkara özetliyor!

Özkara ise 'sözlerinizi linçlendirecek hale getireyim' diyerek 'Kadınlar gençken, kaslı ve yakışıklı erkeklerle takılıyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra da evlenip çocuk yapacakları daha uygun adayları seçiyorlar' özetini yapıyor. 

Kadınların kendi aralarında birbirlerinden de çokça etkilendiğini düşünen Dr. RedPill, 

'Kızlar da kendi aralarında 'kontrol edebileceğiniz kocaları bulun' diyorlar, rahat bir hayat yaşamak için. Yani eve bir 'köle' al diyor aslında. Kadın mutsuz aslında. Bu yüzden de ne yazık ki aldatma oranları artmış durumda. Kadınlar hala o Alfalara dönmek istiyorlar.' açıklamasında bulunuyor.

İşte, Dr. Redpill'in sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ve OnlyDrama tarafından paylaşılan o sözleri 👇

Hadi gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının bu sözler karşısında verdikleri tepkilere bakalım! 👇

Hadi gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının bu sözler karşısında verdikleri tepkilere bakalım! 👇
twitter.com
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"Beta görünümlü ilk erkek" 👇

"Beta görünümlü ilk erkek" 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

"Kadınları aşağılamaktan başka..." 👇

"Kadınları aşağılamaktan başka..." 👇

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👇
twitter.com

Biraz da "popüler psikoloji" 👇

Biraz da "popüler psikoloji" 👇
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👇

👇
twitter.com

"Kulak vermeyin" 👇

"Kulak vermeyin" 👇
twitter.com

'Homon Sapiens'i uygarlaştıran tam da bu alpha'nın (babanın) ortadan kaldırılmış olması. Biz alphalardan hiç hoşlanmayız; bu davranışları gösterenlere psikopat deriz. Aksine, bağdaşıklık kurarak - yani, dövüşmeden, ilişkilerimizi yürütürüz. Böyle dangalakça konuşanlara kulak vermeyin'

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twitter.com

"Varlığını bir hiyerarşi içinde olmadan hayal edemeyen" 👇

"Varlığını bir hiyerarşi içinde olmadan hayal edemeyen" 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Dr. RedPill'in "Bir kadının çalışıyor olması, özgür olması onun güçlü olduğu anlamına gelmez." sözleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.

Dr. RedPill'in "Bir kadının çalışıyor olması, özgür olması onun güçlü olduğu anlamına gelmez." sözleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.

Videonun tamamı ise AkademikLink YouTube kanalında.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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