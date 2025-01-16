Dr. RedPill, "Alfalarla Çiftleşiyorlar Betalarla Evleniyorlar" Diyerek Kadınların Cinsel Stratejisini Açıkladı

Kadınların 'Alfa olarak güçlü olan ve genetiği güçlü olan erkeği isteyeceğini' ifade eden Acartürk, 'Fakat daha sonra da aynı erkekte 'sağlayıcılık' özelliklerine de bakmak zorundadır' diyor ve erkekte 'sağlayıcılık'ın önemini anlatıyor:

'Tamam çiftleştim ben bu adamla çocuk da var. Bu adam beni bırakırsa, çocuğa bakmazsa veya adamın parası yoksa bizim ailemizi nasıl geçindirecek. İdeali Alfa ve Beta özelliklerinin aynı adamda olmasıdır'