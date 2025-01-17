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David Lynch Hayatını Kaybetti: Kullanıcıların Efsane Yönetmene Sosyal Medya Diliyle Vedası!

David Lynch Hayatını Kaybetti: Kullanıcıların Efsane Yönetmene Sosyal Medya Diliyle Vedası!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.01.2025 - 13:47

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch, amfizem ile mücadele ediyordu. Ünlü yönetmen 78 yaşında vefat etti. Sigara içmesi yasaklanan ve bir süredir evden çıkmayan ünlü yönetmen hayranlarını hüzne boğdu. Kullanıcılar sosyal medya diliyle X üzerinden veda paylaşımları yaptı. İşte kullanıcıların David Lynch'e vedası...

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Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch, 78 yaşında vefat etti.

Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch, 78 yaşında vefat etti.

Geçtiğimiz yıl kendisine amfizem teşhisi konulmuştu. Bu nedenle uzun süredir evden bile çıkamıyordu.

Geçtiğimiz yıl kendisine amfizem teşhisi konulmuştu. Bu nedenle uzun süredir evden bile çıkamıyordu.

Ailesi acı haberi Facebook'tan duyurdu.

Ailesi acı haberi Facebook'tan duyurdu.

X'te kullanıcılar efsane yönetmene vedasını sosyal medya diliyle yaptı. İşte, Lynch'in ardından yapılan paylaşımlar...

X'te kullanıcılar efsane yönetmene vedasını sosyal medya diliyle yaptı. İşte, Lynch'in ardından yapılan paylaşımlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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