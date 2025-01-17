David Lynch Hayatını Kaybetti: Kullanıcıların Efsane Yönetmene Sosyal Medya Diliyle Vedası!

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch, amfizem ile mücadele ediyordu. Ünlü yönetmen 78 yaşında vefat etti. Sigara içmesi yasaklanan ve bir süredir evden çıkmayan ünlü yönetmen hayranlarını hüzne boğdu. Kullanıcılar sosyal medya diliyle X üzerinden veda paylaşımları yaptı. İşte kullanıcıların David Lynch'e vedası...