"Filmleri Hızlandırarak İzlemek Sanatı Tüketmek" Diyen Kullanıcı Kendimize İhanet Etmişiz Gibi Hissettirdi!

Bazen sabırsızlık yüzünden bazen de sahnelerin sıkıcılığından filmleri ileri sararak izlediğimizi itiraf edelim. Hepimizin en az bir kez yapmış olabileceği filmleri hızlandırarak izlemek '@Qeslanfrog'a göre sinemaya ihanet. Filmleri hızlandırarak izlemek sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sadece tüketme arzusu ile sanatı yok sayıyorsunuz, diyen kullanıcı şapkamızı önümüze alıp düşünmemize sebep oldu. Bakalım, siz bu tartışmada hangi taraftasınız?