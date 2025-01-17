"Filmleri Hızlandırarak İzlemek Sanatı Tüketmek" Diyen Kullanıcı Kendimize İhanet Etmişiz Gibi Hissettirdi!
"Filmleri Hızlandırarak İzlemek Sanatı Tüketmek" Diyen Kullanıcı Kendimize İhanet Etmişiz Gibi Hissettirdi!
Kaynak: https://x.com/Qeslanfrog/status/18797...
Bazen sabırsızlık yüzünden bazen de sahnelerin sıkıcılığından filmleri ileri sararak izlediğimizi itiraf edelim. Hepimizin en az bir kez yapmış olabileceği filmleri hızlandırarak izlemek '@Qeslanfrog'a göre sinemaya ihanet. Filmleri hızlandırarak izlemek sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sadece tüketme arzusu ile sanatı yok sayıyorsunuz, diyen kullanıcı şapkamızı önümüze alıp düşünmemize sebep oldu. Bakalım, siz bu tartışmada hangi taraftasınız?
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Günümüzde filmleri hızlandırarak izleyenlerin sayısı oldukça fazladır. Hem toplumsal olarak çabuk sıkılan ve dikkati dağılan bireyler olduk hem de bazen uzun ve sıkıcı sahneler gerçekten "Beni ileri sar" diyor.
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Çok normalmiş gibi yaptığım bu davranış sosyal medyada tartışma konusu oldu. @Qeslanfrog adlı kullanıcı X hesabından "Filmleri hızlandırarak izlemek pratiklik mi, saygısızlık mı?" diye düşündürdü.
Filmleri hızlandırarak izleyen insanların filmleri bir sanat formu olarak değil sadece tüketilecek bir şey olarak gördüğünü söyleyen kullanıcı, daha önce hiç düşünmediğimiz şekilde kendimizi sorgulattı.
"Sinemadan zerre anlamadığını düşünüyorum özür dilerim ama eğer filmleri hızlandırmayı normal bir şey olarak görüyorsanız düşünceleriniz hiçbir önemi yok." diye yazan kullanıcı kendimize ihanet etmişiz gibi hissettirdi. Altına gelen yorumlar da kültürel bir tartışmanın kapısını araladı.
"Başka bir kullanıcı bir sürü sanatsal değeri olmayan film var, onları sarana bir şey diyemeyiz." diye yazdı.
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Sinemaseverlerden itiraflar da geldi...
Kullanıcının görüşüne tamamen karşı çıkanlar da oldu: "Sadece hayatından saatler harcamış oluyorsun!"
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Siz filmleri hızlandırarak izlemek hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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