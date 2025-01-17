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James Cameron'dan Avatar 3'le İlgili Bomba İpuçları

James Cameron'dan Avatar 3'le İlgili Bomba İpuçları

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.01.2025 - 00:00

19 Aralık 2025'te vizyona girmesi planlanan Avatar 3 şimdiden büyük heyecan yarattı. Serinin yönetmeni James Cameron, 3. film için seyirciye bomba ipuçları verdi. İşte detaylar...

KAYNAK: Independent Türkçe, Empire

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Hollywood'un dev bütçeli film serisi Avatar'ın üçüncü halkasının 19 Aralık 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

Hollywood'un dev bütçeli film serisi Avatar'ın üçüncü halkasının 19 Aralık 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

Yine James Cameron'ın yönettiği Avatar: Ateş ve Kül'e dair ilk görseller heyecan yaratırken Cameron'dan heyecanı katlayacak ipuçları geldi.

Yine James Cameron'ın yönettiği Avatar: Ateş ve Kül'e dair ilk görseller heyecan yaratırken Cameron'dan heyecanı katlayacak ipuçları geldi.

Usta yönetmen, serinin yeni filminde oluşmuş algının ötesine geçmeyi hedefleyen bir hikâye üzerine yoğunlaştıklarını açıkladı.

Usta yönetmen, serinin yeni filminde oluşmuş algının ötesine geçmeyi hedefleyen bir hikâye üzerine yoğunlaştıklarını açıkladı.

"Tüm insanlar kötüdür, tüm Na'vi'ler iyidir algısının ötesine geçmeye çalışıyoruz. İlk filmlerde kötü insanlar ve iyi yürekli Na'vi örnekleri var. Avatar 3'te bunun tam tersini yapacağız."

"Tüm insanlar kötüdür, tüm Na'vi'ler iyidir algısının ötesine geçmeye çalışıyoruz. İlk filmlerde kötü insanlar ve iyi yürekli Na'vi örnekleri var. Avatar 3'te bunun tam tersini yapacağız."

"Ana karakterlerin hikayesini sürdürürken yeni dünyaları da keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir giriş niteliğindeydi, yemeği servis etmeden önce masayı kurmak gibiydi."

"Ana karakterlerin hikayesini sürdürürken yeni dünyaları da keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir giriş niteliğindeydi, yemeği servis etmeden önce masayı kurmak gibiydi."

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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