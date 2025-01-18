Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı Filminde Rol Alan Somer Sivrioğlu'ndan Güldüren Açıklama
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı Filminde Rol Alan Somer Sivrioğlu'ndan Güldüren Açıklama
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminde rol alan Somer Sivrioğlu, filmin galasında basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Dizide bir aşçıya hayat veren Sivrioğlu, bu konuya değinerek esprili bir açıklama yaptı. Sivrioğlu, 'Şef rolü üzerime yapıştı' diyerek herkesi güldürdü.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi 24 Ocak 2025 günü vizyona girecek.
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Galası yapılan film için bir araya gelen oyuncular arasında MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da vardı.
Filmde yine kendi mesleğini canlandıran Somer Şef, galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp güldüren açıklamalarda bulundu.
"Şef rolünün üzerime yapışmasından şikayetçiyim" diyen Somer Şef, eğlenceli anlara imza attı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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