13 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Mart Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp da randevusuna gitmeyenlerin sayısını 20 milyon olarak açıkladı. Koca; “Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Edirne'de Bulgaristan'a kaçmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da alüminyum folyoya sarılı iki kaçak göçmen yakalandı.
Daha önce HDP (DEM Parti) temsilcilerine kapılarını kapatan HaberTürk, yerel seçimler öncesi uyguladığı ambargoya ara veriyor. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, bugün HaberTürk’te yayınlanacak programa konuk olacak.
İstanbul'da bir sitede yaşayan sevimli kedi Eros'u vahşice duygularla katleden İbrahim Keloğlan yeniden yargılandı. "Kasten hayvan öldürme" suçu nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan caninin iyi hal indirimi alması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
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Merkez Bankası'nın politika faizinde son toplantıda artış yapmamasına karşın sıkılaşma adımları sürerken, bankacılık sektöründe piyasa faizleri de yükselişe geçti. Ticari kredi faizlerinde artışın sürmesi beklenirken, bazı bankaların limitleri düşürdüğü bazı bankaların da kredi durdurduğu iddia edildi.
Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, malvarlığı sorusuna “Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” diyerek cevap vermişti. Saadet Partisi ABB adayı Cafer Güneş ise Altınok’a göndermede bulundu.
Japon Space One şirketine ait 18 metrelik Kairos roketi, Wakayama bölgesindeki fırlatmadan saniyeler sonra patladı.
ABD'de yıllardır devam eden TikTok tartışması son bulmak üzere! Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Temsilciler Meclisi, yalnızca ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok için yasak çıkmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Tabii ABD Kongresi'nde onaylalan TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısı henüz bir başlangıç. Peki, TikTok yasaklanacak mı?
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortaokul öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenine, bir öğrenci velisi 'izin alınmadığı' gerekçesiyle tepki gösterdi.
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Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasından T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Eylem Tok’un boşandığı eşi Bülent Cihantimur’un bir çalışanı da kaçışta parmağı olması sebebiyle tutuklanmıştı. T.C.’nin babası ünlü doktor Bülent Cihantimur, kamuoyunda sosyal medya fenomenleri soruşturması olarak bilinen kara para aklama olayında da şüpheli sıfatıyla yer almış.
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere haftalar kaldı. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk ekranlarında Eren Eğilmez'e konuk oldu. Canlı yayında Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Beştaş, "Demokrasinin önünü açmak için karar aldık" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar tüm dünyayı endişeye sevk etti. Putin, NATO üyesi Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını ifade etti ve “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” ifadelerini kullandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rusya ise bu konuda başı çekiyor.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut'un adını bugün hala duyduğumuzda içimiz sızlıyor. Münevver'in katili Cem Garipoğlu'nun hapiste kendi hayatını sonlandırması çok konuşulmuştu ancak yıllar geçse de çoğunluk ikna olmadı. En son savcılığın, mezarın açılmasına ilişkin açılan dosyaya bilirkişi atayıp Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istediği ortaya çıkınca dava yeniden hatırlandı. Akıllara gelen ilk soru ise "Cem Garipoğlu yaşıyor olabilir mi?" oldu.
Ramazan sofralarının vazgeçilmez ve bir o kadar da tartışmalı tatlısı güllaç, tezgahlardaki yerini aldı. Tabii geçen sene kilosu 200 TL'den alıcı bulan güllacın da fiyatları arttı. Vatandaşlara, "Güllaca gül suyu konmalı mı, yoksa konmamalı mı?" tartışmasını unutturan fiyatlar belli oldu.
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CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan programa konuk oldu. Programını sunucularından Mehmet Akif Ersoy’un gergin halleri ise sosyal medyada gümdem oldu.
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup’ta 21 sayı geriye düştüğü maçta İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv’i 94-89 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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