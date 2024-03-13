Putin ‘Kullanmaya Hazırız’ Demişti: En Fazla Nükleer Başlıklı Silah Hangi Ülkede?
Putin ‘Kullanmaya Hazırız’ Demişti: En Fazla Nükleer Başlıklı Silah Hangi Ülkede?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar tüm dünyayı endişeye sevk etti. Putin, NATO üyesi Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını ifade etti ve “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” ifadelerini kullandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rusya ise bu konuda başı çekiyor.
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Zirvedeki Rusya’nın, toplam 5 bin 889 nükleer savaş başlığına sahip silahı bulunuyor.
Rusya'yı 5 bin 244 başlıkla ABD ve 410 nükleer başlıkla Çin takip ediyor.
Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Pakistan'ın 170, Hindistan'ın 164, İsrail'in 90, Kuzey Kore'nin ise tahminlere göre 30 nükleer savaş başlığı var.
Çin'in Ocak 2022'de 350 olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısı, Ocak 2023'te 410'a yükseldi. Çin'in nükleer gücü tam olarak bilinmezken, rapordaki değerlendirmelerin önemli kısmı ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayanıyor.
Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) verilerine göre ise 2019'da 72,9 milyar, 2020'de 72,6 milyar, 2021'de 82,4 milyar, 2022'de 82,9 milyar doları buldu. 4 yılda yatırımların 10 milyar dolar artması dikkati çekti.
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Nükleer silahlara en çok yatırım yapan ABD'yi sırasıyla Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore takip etti.
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