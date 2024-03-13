Putin ‘Kullanmaya Hazırız’ Demişti: En Fazla Nükleer Başlıklı Silah Hangi Ülkede?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar tüm dünyayı endişeye sevk etti. Putin, NATO üyesi Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını ifade etti ve “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” ifadelerini kullandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rusya ise bu konuda başı çekiyor.