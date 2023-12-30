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Günümüzde Nükleer Savaş Çıkmasına Sebep Olabilecek 13 Ürkütücü Olasılık

Günümüzde Nükleer Savaş Çıkmasına Sebep Olabilecek 13 Ürkütücü Olasılık

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 07:16

Dünya, nükleer silahların varlığı ve potansiyel kullanımı konusunda her zaman bir belirsizlikle yaşamıştır. Peki, bu korkunç senaryonun gerçekleşme ihtimali ne kadar? İşte bu sorunun yanıtını ararken, bugün sizlerle birlikte, günümüzde bir nükleer savaşın patlak vermesinin olası 13 nedenini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bana sorarsanız günümüzde en büyük nükleer tehdit bir kaza olacaktır."

1. "Bana sorarsanız günümüzde en büyük nükleer tehdit bir kaza olacaktır."

'Örneğin, 1961'de Kuzey Karolina'da bir B52 uçağı düştü ve bu süreçte iki nükleer bomba düşürdü. Uçak parçalanırken bombaların ateşleme düğmesinin devreye girmemesi tamamen şans eseriydi. Benzer şekilde, 90'larda Rusya, radarlarının hava sahalarına bir füze fırlatıldığını algılaması üzerine nükleer çantasını aktive etti. Bu, aslında kimseye haber verilmeyen bir Norveç araştırma projesi çıktı. Aklını kullanan herhangi bir lider, ülkesini bilerek nükleer bir cehenneme mahkum etmez, ancak ne yazık ki hatalar her zaman olabilir.'

2. "Dehşet Dengesi sayesinde kimsenin başkasına saldıracağını düşünmüyorum."

2. "Dehşet Dengesi sayesinde kimsenin başkasına saldıracağını düşünmüyorum."

'Ama küçük çaplı bir nükleer saldırı gerçekleşir ve uluslararası komiteler bir tepki göstermezse yavaş yavaş nükleer silahlar normalleşebilir ve sonunda hepimizin korktuğu nükleer savaşlar başlaya da bilir.'

3. "Hindistan ve Pakistan'ın uzun geçmişini ve düşmanlığını biliyorsanız en büyük iki olasılığın içlerinden birisi olduğunu tahmin edebilirsiniz."

3. "Hindistan ve Pakistan'ın uzun geçmişini ve düşmanlığını biliyorsanız en büyük iki olasılığın içlerinden birisi olduğunu tahmin edebilirsiniz."

4. "Benim en büyük korkum Putin'in yapabilecekleri."

4. "Benim en büyük korkum Putin'in yapabilecekleri."

'Örneğin, savaşı kaybetmeye başlarsa bütün dünyayı da kendisiyle beraber yok etmeyi göze alabilir mi? Ya da ölüm zamanı yaklaştığında bütün dünyayı yakmaya karar verirse ne yapacağız?'

5. "Sürekli ekonomik sorunlar yaşanan Pakistan'da nükleer silahlar adeta kabus olur."

5. "Sürekli ekonomik sorunlar yaşanan Pakistan'da nükleer silahlar adeta kabus olur."
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6. "İran olmalı diye düşünüyorum."

6. "İran olmalı diye düşünüyorum."

'Sürekli çevrelerindeki ülkelerle sorun yaşıyorlar ve toplumsal hayat çok sürtüşmeli.'

7. "İsrail'de kaç tane nükleer silah olduğu bilinmiyor çünkü diğer ülkelerle bu bilgiyi paylaşmıyorlar."

7. "İsrail'de kaç tane nükleer silah olduğu bilinmiyor çünkü diğer ülkelerle bu bilgiyi paylaşmıyorlar."

'Günümüzde yaptıklarına bakarsak nükleer silah kullanacak bir ülke varsa o da İsrail olacaktır.'

8. "Kuzey Kore'nin her an ne yapabileceğini bilmemize imkan yok."

8. "Kuzey Kore'nin her an ne yapabileceğini bilmemize imkan yok."

'Dış dünyadan bu kadar nefret ettiklerini düşünürsek aniden nükleer silahlarını ateşleseler de garip olmazdı.'

9. "Bana sorarsanız gerçek tehlike bir terörist grubunun eline nükleer bomba düşmesinde."

9. "Bana sorarsanız gerçek tehlike bir terörist grubunun eline nükleer bomba düşmesinde."

'Hiçbir ülkenin nükleer bomba kullanarak kendilerini dünyaya düşman edeceğini düşünmesem de, inançları uğruna savaşan teröristlerin yapması oldukça olası.'

10. "Dünyada kayıp olan 200 nükleer silah var ve nerede olduklarını kimse bilmiyor."

10. "Dünyada kayıp olan 200 nükleer silah var ve nerede olduklarını kimse bilmiyor."

'Umarım bir gün aniden ortaya çıkıp her şeyin sonunu getirmezler.'

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11. Suudi Arabistan'ın ne kadar zengin olduğunu düşünürsek kesinlikle nükleer silahları olması lazım."

11. Suudi Arabistan'ın ne kadar zengin olduğunu düşünürsek kesinlikle nükleer silahları olması lazım."

'Ve bir gün aniden çevrelerindeki ülkelere saldırıp saldırmayacaklarını asla bilemeyiz.'

12. "Amerika'nın yaşlı ve dengesiz başkanlara olan sevgisini düşününce, bu başkanlardan birisinin yanlışlıkla nükleer silahları ateşlemesi mümkün değil mi?"

12. "Amerika'nın yaşlı ve dengesiz başkanlara olan sevgisini düşününce, bu başkanlardan birisinin yanlışlıkla nükleer silahları ateşlemesi mümkün değil mi?"

13. "Çin'in çevresindeki ülkelerle ilişkisini düşünürsek kesinlikle Çin derdim."

13. "Çin'in çevresindeki ülkelerle ilişkisini düşünürsek kesinlikle Çin derdim."

'Neredeyse her yıl yeni bir ülkeyle sorun yaşıyorlar.'

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