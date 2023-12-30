Günümüzde Nükleer Savaş Çıkmasına Sebep Olabilecek 13 Ürkütücü Olasılık
Günümüzde Nükleer Savaş Çıkmasına Sebep Olabilecek 13 Ürkütücü Olasılık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dünya, nükleer silahların varlığı ve potansiyel kullanımı konusunda her zaman bir belirsizlikle yaşamıştır. Peki, bu korkunç senaryonun gerçekleşme ihtimali ne kadar? İşte bu sorunun yanıtını ararken, bugün sizlerle birlikte, günümüzde bir nükleer savaşın patlak vermesinin olası 13 nedenini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
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1. "Bana sorarsanız günümüzde en büyük nükleer tehdit bir kaza olacaktır."
2. "Dehşet Dengesi sayesinde kimsenin başkasına saldıracağını düşünmüyorum."
3. "Hindistan ve Pakistan'ın uzun geçmişini ve düşmanlığını biliyorsanız en büyük iki olasılığın içlerinden birisi olduğunu tahmin edebilirsiniz."
4. "Benim en büyük korkum Putin'in yapabilecekleri."
5. "Sürekli ekonomik sorunlar yaşanan Pakistan'da nükleer silahlar adeta kabus olur."
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6. "İran olmalı diye düşünüyorum."
7. "İsrail'de kaç tane nükleer silah olduğu bilinmiyor çünkü diğer ülkelerle bu bilgiyi paylaşmıyorlar."
8. "Kuzey Kore'nin her an ne yapabileceğini bilmemize imkan yok."
9. "Bana sorarsanız gerçek tehlike bir terörist grubunun eline nükleer bomba düşmesinde."
10. "Dünyada kayıp olan 200 nükleer silah var ve nerede olduklarını kimse bilmiyor."
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11. Suudi Arabistan'ın ne kadar zengin olduğunu düşünürsek kesinlikle nükleer silahları olması lazım."
12. "Amerika'nın yaşlı ve dengesiz başkanlara olan sevgisini düşününce, bu başkanlardan birisinin yanlışlıkla nükleer silahları ateşlemesi mümkün değil mi?"
13. "Çin'in çevresindeki ülkelerle ilişkisini düşünürsek kesinlikle Çin derdim."
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