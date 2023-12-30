Günümüzde Nükleer Savaş Çıkmasına Sebep Olabilecek 13 Ürkütücü Olasılık

'Örneğin, 1961'de Kuzey Karolina'da bir B52 uçağı düştü ve bu süreçte iki nükleer bomba düşürdü. Uçak parçalanırken bombaların ateşleme düğmesinin devreye girmemesi tamamen şans eseriydi. Benzer şekilde, 90'larda Rusya, radarlarının hava sahalarına bir füze fırlatıldığını algılaması üzerine nükleer çantasını aktive etti. Bu, aslında kimseye haber verilmeyen bir Norveç araştırma projesi çıktı. Aklını kullanan herhangi bir lider, ülkesini bilerek nükleer bir cehenneme mahkum etmez, ancak ne yazık ki hatalar her zaman olabilir.'