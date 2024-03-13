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İnsan Kaçakçılığında Son Nokta: TIR Kasasında Alüminyum Folyolu Yolculuk!

İnsan Kaçakçılığında Son Nokta: TIR Kasasında Alüminyum Folyolu Yolculuk!

İnsan Kaçakçıları
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 17:28

Edirne'de Bulgaristan'a kaçmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da alüminyum folyoya sarılı iki kaçak göçmen yakalandı.

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Türkiye'ye göç akını başlamasından beri insan kaçakçıları, göçmenlere 'Avrupa' vaadinde bulunarak çeşitli yöntemlerle insanları kaçırmaya çalışıyor.

Türkiye'ye göç akını başlamasından beri insan kaçakçıları, göçmenlere 'Avrupa' vaadinde bulunarak çeşitli yöntemlerle insanları kaçırmaya çalışıyor.

Son olarak Edirne-Bulgaristan sınırında bir TIR'ın dorsesinde yakalanan göçmenlerin hali ise 'bu kadarı da pes' dedirtti.

Son olarak Edirne-Bulgaristan sınırında bir TIR'ın dorsesinde yakalanan göçmenlerin hali ise 'bu kadarı da pes' dedirtti.

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Taramada TIR’ın dorsesinde yoğunluk tespit edildi. Yapılan aramada yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Taramada TIR’ın dorsesinde yoğunluk tespit edildi. Yapılan aramada yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlerin, denetimlerde yakalanmalarının önüne geçeceği düşüncesiyle alüminyum folyo tulum giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Göçmenlerin, denetimlerde yakalanmalarının önüne geçeceği düşüncesiyle alüminyum folyo tulum giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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Nuray

Gitmek isteyenleri bile yakalıyoruz şaka gibi :)

Hasan Tahsin

Gönderin gitsinler,işgüzarlığın lüzumu yok,zaten aldıkları nefes zarar....

Selver.1994.06

Bunları ve türevlerini yakalayıp serbest bırakarak başımıza bela etmeye devam ediyorlar