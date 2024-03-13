İnsan Kaçakçılığında Son Nokta: TIR Kasasında Alüminyum Folyolu Yolculuk!
İnsan Kaçakçılığında Son Nokta: TIR Kasasında Alüminyum Folyolu Yolculuk!
Edirne'de Bulgaristan'a kaçmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da alüminyum folyoya sarılı iki kaçak göçmen yakalandı.
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Türkiye'ye göç akını başlamasından beri insan kaçakçıları, göçmenlere 'Avrupa' vaadinde bulunarak çeşitli yöntemlerle insanları kaçırmaya çalışıyor.
Son olarak Edirne-Bulgaristan sınırında bir TIR'ın dorsesinde yakalanan göçmenlerin hali ise 'bu kadarı da pes' dedirtti.
Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Taramada TIR’ın dorsesinde yoğunluk tespit edildi. Yapılan aramada yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenlerin, denetimlerde yakalanmalarının önüne geçeceği düşüncesiyle alüminyum folyo tulum giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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Gitmek isteyenleri bile yakalıyoruz şaka gibi :)
Gönderin gitsinler,işgüzarlığın lüzumu yok,zaten aldıkları nefes zarar....
Bunları ve türevlerini yakalayıp serbest bırakarak başımıza bela etmeye devam ediyorlar