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ABD'nin Temsilciler Meclisi TikTok Yasağı İçin İlk Onayı Verdi! TikTok Yasaklanıyor mu?

ABD'nin Temsilciler Meclisi TikTok Yasağı İçin İlk Onayı Verdi! TikTok Yasaklanıyor mu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.03.2024 - 19:50 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 19:52

ABD'de yıllardır devam eden TikTok tartışması son bulmak üzere! Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Temsilciler Meclisi, yalnızca ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok için yasak çıkmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Tabii ABD Kongresi'nde onaylalan TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısı henüz bir başlangıç. Peki, TikTok yasaklanacak mı? 

İşte, detaylar...

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İlk onay geldi: ABD'de yıllardır süren TikTok tartışması yasağa mı gidiyor?

İlk onay geldi: ABD'de yıllardır süren TikTok tartışması yasağa mı gidiyor?

Yalnızca ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısı, bugün oylandı. ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde TikTok'a baskı yasası için 435 meclis üyesi oy kullandı: 65 hayır oyuna karşılık 352 evet oyu ile tasarı onaylandı. Üstelik tasarının onayı için 290 oy yetiyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, popüler sosyal medya uygulaması TikTok hakkındaki yasal düzenlemede 'kişisel veri güvenliği' konusuna dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, popüler sosyal medya uygulaması TikTok hakkındaki yasal düzenlemede 'kişisel veri güvenliği' konusuna dikkat çekiyor.

FBI, Adalet Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat birimi, oylama öncesinde Temsilciler Meclisi'ne kapalı kapılar ardında bilgilendirme yaptı. Amerikalıların kişisel bilgilerinin Çin hükümetine geçiş yapmasından duyulan endişe bu bilgilendirmenin temel konusuydu.

Peki, TikTok'un durumu ne olacak? TikTok yasaklanacak mı?

Peki, TikTok'un durumu ne olacak? TikTok yasaklanacak mı?
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Yasa teklifi, Parlamento'nun onayını kazandı ancak bu prosedür henüz sona ermedi. Şimdi tüm dikkatler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organlarından biri olan Senato'ya çevrildi. 

Senato da bu yasa teklifini kabul ederse, prosedür son evreye ulaşacak. Nihai kararı ise Başkan Joe Biden verecek. Tam da bu noktada Biden'ın birkaç hafta önce yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Zira Biden, bu açıklamasında sıra kendisine geldiğinde yasayı imzalayacağını ifade etmişti.

Biden söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek!

Biden söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek!

Eylül 2016'da Çin pazarından piyasaya sürülen TikTok, ilk kez 2017 yılında Çin dışına çıkmıştı. Bu dönemde iOS ve Android için piyasaya sürülen uygulama, 2020 yılının en çok indirilen sosyal medya uygulaması oldu. 

ABD'de onaylanan yasa tasarısına göre ByteDance şirketi TikTok'u 165 gün içerisinde satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında TikTok yer alamayacak!

Milyonlarca kullanıcının merak ettiği bir diğer nokta ise, daha önce TikTok uygulamasını indirenlere ne olacak?

Milyonlarca kullanıcının merak ettiği bir diğer nokta ise, daha önce TikTok uygulamasını indirenlere ne olacak?

Uygulamayı daha önce indirenler için ne yapılacağı ise henüz bilinmiyor! Bu konu hakkında yapılan tahminlere göre, uygulamayı daha önce cihazına indirmiş olan TikTok kullanıcıları için bir daha güncelleme yayınlanmayacak.

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Peki, Çin hükümeti ve ByteDance şirketi bu konu hakkında ne düşünüyor?

Peki, Çin hükümeti ve ByteDance şirketi bu konu hakkında ne düşünüyor?

Hatırlarsanız, 2022 yılında Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılan bir kararla resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesi yasaklanmıştı. Yıllardır devam eden bu sürece ilişkin olarak, Çin merkezli ByteDance şirketi ise Amerikalıların ifade özgürlüğünün ellerinden alındığını savunuyor. Bu durumu durdurmak için Washington'da çeşitli görüşmeler yapan TikTok CEO'su Shou Zi Chew, bu yasaklama kararının ABD anayasasına aykırı olduğunu ve hiçbir güvenlik endişesine dayanmadığını iddia ediyor.

Şirket tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka açıklamada TikTok'un, Amerikalı kullanıcıların verilerinin ABD merkezli olarak korunması adına yapılandırıldığı ifade edilmişti.

Öte yandan, Çin hükümeti, bu yasağın sonuçta ABD'ye zarar vereceğini iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu yasağı 'zorbalık' olarak nitelendirdi. Bu konudaki gelişmeler, hem ABD'nin hem de Çin'in teknoloji politikaları üzerine büyük bir etkisi olacağı düşüncesiyle dünya çapında yakından takip ediliyor.

Tüm bunların yanında kimi kaynaklar, ByteDance şirketinin TikTok'u satmak gibi bir planı olmadığını da iddia ediyor.

Tüm bunların yanında kimi kaynaklar, ByteDance şirketinin TikTok'u satmak gibi bir planı olmadığını da iddia ediyor.

Popüler sosyal medya platformuna ilişkin haberler, uygulamanın milyonlarca kullanıcısı tarafından da yakından takip ediliyor! Milyonlar TikTok'a ne olacağını konuşuyor.

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