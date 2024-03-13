ABD'nin Temsilciler Meclisi TikTok Yasağı İçin İlk Onayı Verdi! TikTok Yasaklanıyor mu?
ABD'nin Temsilciler Meclisi TikTok Yasağı İçin İlk Onayı Verdi! TikTok Yasaklanıyor mu?
ABD'de yıllardır devam eden TikTok tartışması son bulmak üzere! Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Temsilciler Meclisi, yalnızca ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok için yasak çıkmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Tabii ABD Kongresi'nde onaylalan TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısı henüz bir başlangıç. Peki, TikTok yasaklanacak mı?
İşte, detaylar...
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İlk onay geldi: ABD'de yıllardır süren TikTok tartışması yasağa mı gidiyor?
Amerika Birleşik Devletleri, popüler sosyal medya uygulaması TikTok hakkındaki yasal düzenlemede 'kişisel veri güvenliği' konusuna dikkat çekiyor.
Peki, TikTok'un durumu ne olacak? TikTok yasaklanacak mı?
Biden söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek!
Milyonlarca kullanıcının merak ettiği bir diğer nokta ise, daha önce TikTok uygulamasını indirenlere ne olacak?
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Peki, Çin hükümeti ve ByteDance şirketi bu konu hakkında ne düşünüyor?
Tüm bunların yanında kimi kaynaklar, ByteDance şirketinin TikTok'u satmak gibi bir planı olmadığını da iddia ediyor.
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