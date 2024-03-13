ABD'nin Temsilciler Meclisi TikTok Yasağı İçin İlk Onayı Verdi! TikTok Yasaklanıyor mu?

Yasa teklifi, Parlamento'nun onayını kazandı ancak bu prosedür henüz sona ermedi. Şimdi tüm dikkatler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organlarından biri olan Senato'ya çevrildi.

Senato da bu yasa teklifini kabul ederse, prosedür son evreye ulaşacak. Nihai kararı ise Başkan Joe Biden verecek. Tam da bu noktada Biden'ın birkaç hafta önce yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Zira Biden, bu açıklamasında sıra kendisine geldiğinde yasayı imzalayacağını ifade etmişti.