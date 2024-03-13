HaberTürk’teki Ambargoya Seçim Arası: Meral Danış Beştaş Konuk Olacak
HaberTürk’teki Ambargoya Seçim Arası: Meral Danış Beştaş Konuk Olacak
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HaberTürk ekranlarında program yapan sunucular, eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM Parti temsilcilerini ekrana çıkarmama kararlarını açıklamıştı.
BirGün’de yer alan habere göre; 2020’de ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında sunucu Didem Arslan Yılmaz, HDP temsilcimelerine uygulanan ambargoyu savunmuştu.
Habertürk’ün bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy da HDP temsilcilerini ‘yayıncılık ilkeleri gereği’ çıkarmadıklarını canlı yayında anlatmış, sosyal medyadan da şu açıklamayı yayımlamıştı:
HaberTürk, Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde dönemin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ‘Teke Tek’ programında ağırlamıştı.
DEM Parti İBB Adayı Meral Danış Beştaş’ın paylaşımı 👇
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