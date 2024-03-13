HaberTürk’teki Ambargoya Seçim Arası: Meral Danış Beştaş Konuk Olacak

“Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı, vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz.”