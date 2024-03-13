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HaberTürk’teki Ambargoya Seçim Arası: Meral Danış Beştaş Konuk Olacak

HaberTürk’teki Ambargoya Seçim Arası: Meral Danış Beştaş Konuk Olacak

DEM Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 18:13

Daha önce HDP (DEM Parti) temsilcilerine kapılarını kapatan HaberTürk, yerel seçimler öncesi uyguladığı ambargoya ara veriyor. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, bugün HaberTürk’te yayınlanacak programa konuk olacak.

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HaberTürk ekranlarında program yapan sunucular, eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM Parti temsilcilerini ekrana çıkarmama kararlarını açıklamıştı.

HaberTürk ekranlarında program yapan sunucular, eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM Parti temsilcilerini ekrana çıkarmama kararlarını açıklamıştı.

BirGün’de yer alan habere göre; 2020’de ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında sunucu Didem Arslan Yılmaz, HDP temsilcimelerine uygulanan ambargoyu savunmuştu.

BirGün’de yer alan habere göre; 2020’de ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında sunucu Didem Arslan Yılmaz, HDP temsilcimelerine uygulanan ambargoyu savunmuştu.

Kaynak

Habertürk’ün bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy da HDP temsilcilerini ‘yayıncılık ilkeleri gereği’ çıkarmadıklarını canlı yayında anlatmış, sosyal medyadan da şu açıklamayı yayımlamıştı:

Habertürk’ün bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy da HDP temsilcilerini ‘yayıncılık ilkeleri gereği’ çıkarmadıklarını canlı yayında anlatmış, sosyal medyadan da şu açıklamayı yayımlamıştı:

Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı, vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz.”

HaberTürk, Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde dönemin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ‘Teke Tek’ programında ağırlamıştı.

HaberTürk, Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde dönemin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ‘Teke Tek’ programında ağırlamıştı.

DEM Parti İBB Adayı Meral Danış Beştaş’ın paylaşımı 👇

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