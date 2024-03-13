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Space One Şirketine Ait Roket Fırlatıldıktan Saniyeler Sonra Patladı!

Space One Şirketine Ait Roket Fırlatıldıktan Saniyeler Sonra Patladı!

Roket
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 19:21

Japon Space One şirketine ait 18 metrelik Kairos roketi, Wakayama bölgesindeki fırlatmadan saniyeler sonra patladı.

Kaynak: Cumhuriyet

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Tokyo merkezli Japon Space One şirketine ait 18 metrelik Kairos uydu taşıma görevi için kalkış yaptıktan saniyeler sonra patladı.

Tokyo merkezli Japon Space One şirketine ait 18 metrelik Kairos uydu taşıma görevi için kalkış yaptıktan saniyeler sonra patladı.

Space One'dan yapılan açıklamada, 'İlk Kairos roketinin fırlatması gerçekleştirildi ancak uçuşu iptal etmek için önlemler aldık. Detaylar inceleniyor' denildi.

Space One'dan yapılan açıklamada, 'İlk Kairos roketinin fırlatması gerçekleştirildi ancak uçuşu iptal etmek için önlemler aldık. Detaylar inceleniyor' denildi.

Roketin patlaması sonrası fırlatma tesisinin olduğu noktanın da alev aldığı görüldü.

Roketin patlaması sonrası fırlatma tesisinin olduğu noktanın da alev aldığı görüldü.

Kairos'un uyduyu fırlatıldıktan 51 dakika sonra yörüngeye bırakması planlanıyordu. Fırlatma, sonuncusu cumartesi günü olmak üzere parça eksikliği ve başka problemler sebebiyle 5 kez ertelenmişti. 🎥

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