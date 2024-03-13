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Ramazan Sofralarının Vazgeçilmez Tatlısı Güllaç Fiyatları Tat Kaçırdı! Peki Güllaç Evde Kaç TL'ye Mal Edilir?

Ramazan Sofralarının Vazgeçilmez Tatlısı Güllaç Fiyatları Tat Kaçırdı! Peki Güllaç Evde Kaç TL'ye Mal Edilir?

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.03.2024 - 22:34

Ramazan sofralarının vazgeçilmez ve bir o kadar da tartışmalı tatlısı güllaç, tezgahlardaki yerini aldı. Tabii geçen sene kilosu 200 TL'den alıcı bulan güllacın da fiyatları arttı. Vatandaşlara, 'Güllaca gül suyu konmalı mı, yoksa konmamalı mı?' tartışmasını unutturan fiyatlar belli oldu. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan sofralarını süsleyen güllaç fiyatları 250 TL'den 500 TL'ye kadar çıkıyor!

Ramazan sofralarını süsleyen güllaç fiyatları 250 TL'den 500 TL'ye kadar çıkıyor!

Geçtiğimiz yıl kilosu 200 TL olan güllaç fiyatları bu yıl 500 TL'ye kadar ulaşıyor. Yarım kilo güllaç üç ya da dört kişiye yeterli olurken, porsiyon fiyatlarının 150 TL civarında olduğu da görülüyor.

Fiyatları görenler ve hazır gıda tüketmek istemeyenler ise çözümü güllacı evde yapmakta buldu.

Fiyatları görenler ve hazır gıda tüketmek istemeyenler ise çözümü güllacı evde yapmakta buldu.

Gelin, birlikte Osmanlı mutfağına has bu eşsiz lezzetin tarifi ve evde yapmak isteyenler için güllacın maliyetine birlikte göz atalım. 👇

Güllaç Tarifi

Güllaç Tarifi

Güllaç, özellikle oruç tutanlar için hafif oluşu ve serinletici özelliğiyle Ramazan ayında tercih edilen bir lezzet olmuştur. 

İşte, Güllaç Yapımı İçin Gereken Malzemeler: 

  • 12 yaprak güllaç, 

  • 1,5 litre süt, 

  • 2 su bardağı toz şeker, 

  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz 

  • 1 paket vanilya 

  • 2 yemek kaşığı gül suyu (tercihe bağlı)

Evde Güllaç Yapımı: Güllaç Nasıl Yapılır?

Evde Güllaç Yapımı: Güllaç Nasıl Yapılır?

Sütü bir tencereye alıp ısıtın. Süt kaynamaya başladığında içine şekeri ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin ve eridikten sonra ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.

Bu sırada güllaç yapraklarımızı geniş bir tepsiye serin. Süt biraz soğuduktan (oda sıcaklığında ılıştıktan) sonra güllaç yapraklarının üzerine döküyor. Yapraklar sütü çekinceye kadar bekleyin. Daha sonra üzerine dövülmüş ceviz serpin.

Bu işlemi tüm güllaç yaprakları için tekrarlayın. En üstteki güllaç yaprağının üzerine kalan sütü dökün ve buzdolabına kaldırın.

En az 2 saat buzdolabında beklettiğiniz güllaç, soğuk olarak servis edilir. Dilerseniz, servisten önce güllacın üzerine ceviz ya da Antep fıstığı serpebilirsiniz.

Peki, evde güllaç kaç TL'ye mal oluyor?

Peki, evde güllaç kaç TL'ye mal oluyor?

Güllacı evde yapmak isteyenlerin ortalama masrafı ise 100 ila 150 TL arasında oluyor.

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