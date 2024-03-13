Ramazan Sofralarının Vazgeçilmez Tatlısı Güllaç Fiyatları Tat Kaçırdı! Peki Güllaç Evde Kaç TL'ye Mal Edilir?
Ramazan Sofralarının Vazgeçilmez Tatlısı Güllaç Fiyatları Tat Kaçırdı! Peki Güllaç Evde Kaç TL'ye Mal Edilir?
Ramazan sofralarının vazgeçilmez ve bir o kadar da tartışmalı tatlısı güllaç, tezgahlardaki yerini aldı. Tabii geçen sene kilosu 200 TL'den alıcı bulan güllacın da fiyatları arttı. Vatandaşlara, 'Güllaca gül suyu konmalı mı, yoksa konmamalı mı?' tartışmasını unutturan fiyatlar belli oldu.
İşte, detaylar...
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Ramazan sofralarını süsleyen güllaç fiyatları 250 TL'den 500 TL'ye kadar çıkıyor!
Fiyatları görenler ve hazır gıda tüketmek istemeyenler ise çözümü güllacı evde yapmakta buldu.
Güllaç Tarifi
Evde Güllaç Yapımı: Güllaç Nasıl Yapılır?
Peki, evde güllaç kaç TL'ye mal oluyor?
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