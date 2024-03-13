Ramazan Sofralarının Vazgeçilmez Tatlısı Güllaç Fiyatları Tat Kaçırdı! Peki Güllaç Evde Kaç TL'ye Mal Edilir?

Sütü bir tencereye alıp ısıtın. Süt kaynamaya başladığında içine şekeri ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin ve eridikten sonra ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.

Bu sırada güllaç yapraklarımızı geniş bir tepsiye serin. Süt biraz soğuduktan (oda sıcaklığında ılıştıktan) sonra güllaç yapraklarının üzerine döküyor. Yapraklar sütü çekinceye kadar bekleyin. Daha sonra üzerine dövülmüş ceviz serpin.

Bu işlemi tüm güllaç yaprakları için tekrarlayın. En üstteki güllaç yaprağının üzerine kalan sütü dökün ve buzdolabına kaldırın.

En az 2 saat buzdolabında beklettiğiniz güllaç, soğuk olarak servis edilir. Dilerseniz, servisten önce güllacın üzerine ceviz ya da Antep fıstığı serpebilirsiniz.