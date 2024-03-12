Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurma İçin Uzmanlardan Uyarı! Peki Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mısır Çarşısı Esnafı Hüseyin Yavuzer, 'Sonuçta bir ağaçta yetişiyor ve buraya gelene kadar bir yoldan geliyor. Biz de burada satışa sunuyoruz, toz olabilir. Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur' dedi.

Hurmanın kesinlikle tane olarak yıkanması gerektiğinin altını çizen Yavuzer, kaç tane yenilecekse o kadar yıkamak gerektiğini ve yıkadıktan sonra bekletmeden tüketilmesinin önemli olduğuna işaret etti.