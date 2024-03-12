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Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurma İçin Uzmanlardan Uyarı! Peki Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurma İçin Uzmanlardan Uyarı! Peki Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.03.2024 - 13:03 Son Güncelleme: 12.03.2024 - 13:05

Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan hurma hakkında uzman yorumları gelmeye başladı! Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitleri bulunan hurma fiyatları 500 TL'ye kadar ulaşırken vatandaşları zorlayan bir diğer konu hurma alırken dikkat edilmesi gerekenler oldu! Peki, hurma alırken nelere dikkat edilmeli? Hurma yıkanır mı? 

İşte, detaylar...

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmez lezzeti hurma raflardaki yerini aldı. Vatandaşlar kilosu 500 liraya dayanan hurmayı satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırmaya başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmez lezzeti hurma raflardaki yerini aldı. Vatandaşlar kilosu 500 liraya dayanan hurmayı satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama ise İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Mısır Çarşısı esnafıyla yaptığı röportajla geldi. Peki, Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitleri olan hurmanın en sağlıklısı hangisi? Gelin öğrenelim... 👇

Hurma Yıkanmalı mı, Yoksa Yıkanmamalı mı?

Hurma Yıkanmalı mı, Yoksa Yıkanmamalı mı?

Mısır Çarşısı Esnafı Hüseyin Yavuzer, 'Sonuçta bir ağaçta yetişiyor ve buraya gelene kadar bir yoldan geliyor. Biz de burada satışa sunuyoruz, toz olabilir. Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur' dedi. 

Hurmanın kesinlikle tane olarak yıkanması gerektiğinin altını çizen Yavuzer, kaç tane yenilecekse o kadar yıkamak gerektiğini ve yıkadıktan sonra bekletmeden tüketilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Peki, Hangi Hurma Tercih Edilmeli: 'İran mı, Medine mi, Filistin mi...'?

Peki, Hangi Hurma Tercih Edilmeli: 'İran mı, Medine mi, Filistin mi...'?

Uzmanlara göre Ramazan ayında Medine hurması daha çok tercih ediliyor. Üstelik bu tercih yüksek lif oranı ve lezzet açısından da son derece doğru. 

İşte Ali Demirci'nin hurma seçiminde lif oranının önemine işaret eden uyarısı: 

“Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor”

Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İlk olarak hurmanın dışı yapış yapış olmamalı. Elinize aldığınızda dışı yapış yapış olan hurmalar, dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüş olabilir! Bu yüzden mat ve yapış yapış olmayan hurma seçmeye özen gösterilmeli.

Hurmanın dışı parlak, içi ise koyu renk olmamalı.

Hurmanın dışı parlak, içi ise koyu renk olmamalı.

Uzmanlara göre, hurmanın içinin koyu renk olması bozulmaya başladığının göstergesi. Bu nedenle hurma almadan önce mümkünse ikiye bölün ve içinin rengine bakın. 

Ayrıca, hurmanın dışı yapış yapış ve parlak olmamalı. Satıcılar ürünleri daha cezbedici ve albenili hale getirmek için hurmanın dış yüzeyini parlatıyor. Oysa uzmanlar hiçbir meyvenin kabuğunun parlamayacağını belirtiyor!

Hurma Nerede Saklanamı, Nasıl Muhafaza Edilmeli?

Hurma Nerede Saklanamı, Nasıl Muhafaza Edilmeli?

Hurmanın sıcak iklim şartlarına alışık bir meyve olduğunu bilsek de uzun bir yoldan geldiğini unutmamak gerekiyor. Meyvelerin kısa zamanda kurtlanmaması için soğuk ortamda muhafaza edilmesi önemli.

Hurmada o maddeye dikkat: Faydasından çok zararı var!

Hurmada o maddeye dikkat: Faydasından çok zararı var!

Özellikle paketli hurma alıyorsanız, ürün ambalajını okuyarak ürün içeriği hakkında bilgi alabilirsiniz. Ürün içeriğinin yer almasının zorunlu olduğu ambalajda, 'glikoz' ilavesi ile tatlandırıldığı belirtilen hurmaları tercih etmeyin. 

İHA'da yer alan habere göre, uzmanlar glikoz içeren hurmanın faydasından çok zararı olduğunu ifade ediyor.

Peki, Hurmanın Faydaları Nelerdir?

Peki, Hurmanın Faydaları Nelerdir?

  • Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini bakımından zengin bir besin olan hurma, aynı zamanda lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir. 

  • Doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilen hurma, şeker yerine tercih edilebilir. Kronik hastalıkların önlenmesinde de etkili olan bu besin, içerdiği magnezyum minerali ile hafızayı güçlendirir.

  • Hurma, kan şekeri seviyelerinin dengede tutulmasında önemli bir rol oynar. 

  • Beyin sağlığını koruyucu özelliği ile bilinen yaş Medine hurması, aynı zamanda serbest radikallerin vücuda verdiği zararı azaltır. Kansızlık, yorgunluk ve stres gibi sorunların giderilmesinde de etkilidir.

  • Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan kuru hurma, cildin nem dengesini korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ayrıca, hurmanın içerisinde bulunan antioksidanlar, cildi zararlı dış etkenlere karşı korur.

Sonuç olarak, hem yaş hem de kuru hurma, sağlık için oldukça faydalı bir besindir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde, bağışıklık sisteminden beyin sağlığına, cilt sağlığından sindirim sistemine kadar birçok alanda olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, hurmayı düzenli olarak tüketmek, genel sağlık durumunu olumlu yönde etkileyebilir.

Kilosu 150 liradan başlayan hurmanın fiyat aralığı ise oldukça geniş.

Kilosu 150 liradan başlayan hurmanın fiyat aralığı ise oldukça geniş.

Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL ve en pahalı tür olan Özel Medine hurmasının fiyatı ise 620 TL'ye kadar ulaşıyor. 

Tane hesabıyla da satılan hurmanın jumbo boy olarak adlandırılan görece 'irileri' ise 10 TL ve 15 TL arasında satışa sunuluyor.

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