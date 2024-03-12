Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurma İçin Uzmanlardan Uyarı! Peki Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurma İçin Uzmanlardan Uyarı! Peki Hurma Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan hurma hakkında uzman yorumları gelmeye başladı! Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitleri bulunan hurma fiyatları 500 TL'ye kadar ulaşırken vatandaşları zorlayan bir diğer konu hurma alırken dikkat edilmesi gerekenler oldu! Peki, hurma alırken nelere dikkat edilmeli? Hurma yıkanır mı?
İşte, detaylar...