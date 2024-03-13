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Kredi Limitleri Düşürüldü: "Kredileri Durduran Banka Var" Denirken Londra'da Toplantı İddiası da İlgi Çekti

Kredi Limitleri Düşürüldü: "Kredileri Durduran Banka Var" Denirken Londra'da Toplantı İddiası da İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 19:01

Merkez Bankası'nın politika faizinde son toplantıda artış yapmamasına karşın sıkılaşma adımları sürerken, bankacılık sektöründe piyasa faizleri de yükselişe geçti. Ticari kredi faizlerinde artışın sürmesi beklenirken, bazı bankaların limitleri düşürdüğü bazı bankaların da kredi durdurduğu iddia edildi.

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Şubat ayı PPK toplantısından faizde değişim çıkmazken, Merkez Bankası yönetimi sıkılaşmada tüm enstrümanlarını kullanacaklarını açıklamıştı.

Şubat ayı PPK toplantısından faizde değişim çıkmazken, Merkez Bankası yönetimi sıkılaşmada tüm enstrümanlarını kullanacaklarını açıklamıştı.

Seçimlerden sonra enflasyon ve kurlarda yükseliş beklenirken, yabancı kurumlar faizde artış beklentilerini açıklamaya devam ediyor.

Seçimlerden sonra enflasyon ve kurlarda yükseliş beklenirken, yabancı kurumlar faizde artış beklentilerini açıklamaya devam ediyor.

Yabancı kurumların beklentileri burada.

TCMB, son haftalarda kredi büyümesini yavaşlatmak amacıyla sıkılaştırma hamleleri yaparken, bankalar kredi büyümesini sınırlama önlemlerine yönelik nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını azaltmıştı.

TCMB, son haftalarda kredi büyümesini yavaşlatmak amacıyla sıkılaştırma hamleleri yaparken, bankalar kredi büyümesini sınırlama önlemlerine yönelik nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını azaltmıştı.

Merkez Bankası'nın mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları hamlesi de bugün görülmüştü.

NTV'nin aktardığına göre, Reuters'a konuşan bankacılık kaynakları "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.

NTV'nin aktardığına göre, Reuters'a konuşan bankacılık kaynakları "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.

Ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiği belirtilirken, yükselişin sürmesi de bekleniyor.

Ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiği belirtilirken, yükselişin sürmesi de bekleniyor.
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Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu tarafından, bazı bankaların da kredileri durdurduğu iddia edildi.

Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu tarafından, bazı bankaların da kredileri durdurduğu iddia edildi.
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Mayıs 2023 seçimlerinde dikkat çeken İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ise Merkez Bankası'na yönelik farklı bir iddia ortaya attı.

Mayıs 2023 seçimlerinde dikkat çeken İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ise Merkez Bankası'na yönelik farklı bir iddia ortaya attı.
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Yılmaz, Merkez Bankası'nın üst düzey isimlerini Londra’da yabancı banka müşterileriyle kapalı toplantılar yaptığını iddia etti.

Kredilerin durdurulmasına yönelik iddialar ise sosyal medyada ilgi çekti.

Kredilerin durdurulmasına yönelik iddialar ise sosyal medyada ilgi çekti.
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Borsa'da da bankacılık hisselerinin devre kesecek kadar gerilediği günde,

Borsa'da da bankacılık hisselerinin devre kesecek kadar gerilediği günde,
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Bankaların kredileri her kesimde yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bankaların kredileri her kesimde yakından takip edilmeye devam ediyor.
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Seçimler yaklaştıkça para politikasında sıkılaşmanın artacağı da kesin görülüyor.

Seçimler yaklaştıkça para politikasında sıkılaşmanın artacağı da kesin görülüyor.
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