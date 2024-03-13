Kredi Limitleri Düşürüldü: "Kredileri Durduran Banka Var" Denirken Londra'da Toplantı İddiası da İlgi Çekti

Merkez Bankası'nın politika faizinde son toplantıda artış yapmamasına karşın sıkılaşma adımları sürerken, bankacılık sektöründe piyasa faizleri de yükselişe geçti. Ticari kredi faizlerinde artışın sürmesi beklenirken, bazı bankaların limitleri düşürdüğü bazı bankaların da kredi durdurduğu iddia edildi.