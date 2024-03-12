Merkez Bankası Zarar Eder mi? Olağanüstü Kurul Yapacak TCMB'nin Zarar Açıklayacağı Öngörüldü
Merkez Bankası Zarar Eder mi? Olağanüstü Kurul Yapacak TCMB'nin Zarar Açıklayacağı Öngörüldü
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu'nda 2023 yılında tüm yükünü üstlendiği KKM'den kaynaklı kur kaynaklı zararla birlikte bilançodaki realize olmamış (gerçekleşmemiş) kur farkı riskinin de zarar yazdığı öngörülüyor.
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28 Mart'ta olağanüstü genel kurul çağrısı yapan Merkez Bankası, 2023 yılında 850 milyar TL’nin üzerinde zarar ettiği hesaplanırken, kur riskinin de 800 milyar liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.
TCMB'nin 2023 yılında 850 milyar liranın üzerinde zarar açıklayacağı belirtilirken, 28 Mart itibarıyla yapılacak olağanüstü genel kurul da dikkat çekti.
Bankanın zararına yönelik 2024 stratejisinin Genel Kurul'da açıklama beklenirken, "zararın bilançoda taşınarak yönetilmesiyle gelecek yıllardaki karlardan karşılanması mümkün olduğundan geçmiş yıllardaki gibi Hazine’ye aktarım yapılamayacağı öngörülüyor.
Normal şartlarda hem 2023 yılı kârı olmadığı için ve zararın taşınacağı gelecek yıllarda da karşılanacağı için gelecek birkaç yıl Hazine’ye herhangi bir aktarım yapılmayacağı tahmin ediliyor.
Esas sözleşmeye göre Merkez Bankası genel kurulunu yılın ilk üç ayı içinde yapabilirken, süre dolmadan 28 Mart günü saat 14:00'te "olağanüstü genel kurul çağrısı" yapıldı.
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"Merkez Bankaları kâr etmek amacı ile çalışmaz."
"TCMB bu yıl eğer bilanço oyunları yapılmaz ise zarar edecek."
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