Merkez Bankası Zarar Eder mi? Olağanüstü Kurul Yapacak TCMB'nin Zarar Açıklayacağı Öngörüldü

Bu zararın yanında, TCMB'nin 'henüz realize olmamakla' birlikte 800 milyar liranın üzerinde de kur farkı riskinin bilançoda görüldüğü, bunun da 2024 yılında karşılanacağı düşünülüyor.

Uzmanlar, geçmişte de Merkez Bankası'nın zarar açıkladığını belirtirken, o dönemlerde zararın Hazine borçlanma kağıtlarıyla karşılandığını belirtirken, diğer yöntem olarak da zararın bilançoda taşınması ve yıllara yayarak ödenebileceğini öngörüyor.