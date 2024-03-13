Onedio'da Ekonomi Sohbetleri Devam Ediyor: Atilla Yeşilada Seçimden Sonra Beklenen Acı Reçeteyi Açıkladı
Onedio'da Ekonomi Sohbetleri Devam Ediyor: Atilla Yeşilada Seçimden Sonra Beklenen Acı Reçeteyi Açıkladı
Onedio'da Ekonomi 3. bölümüyle karşınızda! Konuğumuz ekonomist Atilla Yeşilada.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomi vatandaşın ana sorunu olmaya devam ederken, Onedio'da Ekonomi konuşmaya devam ediyor. 3. bölümümüzde konuğumuz Atilla Yeşilada oldu.
Seçimden sonra vatandaşı bekleyen acı reçeteyi konuştuğumuz ünlü ekonomiste, faturayı vatandaş ödemeden ekonominin nasıl düzlüğe çıkabileceğini de sorduk.
Aldığımız cevaplar çok iç açıcı olmasa da yakın geçmişte Türkiye'nin yaşadığı refah döneminden nasıl bu duruma gelindiğini, Merkez Bankası'nın ekonomideki rolünü de tüm içtenliğiyle Atilla Yeşilada cevapladı.
İzlemek isteyenler için Onedio’da Ekonomi 3. Bölüm: Seçim, Kriz, Acı Reçete, Ekonomi, Maaş Zamları.
Önceki yayınlarımızda da Prof. Dr. Zeynep Ökten ile Onedio’da Ekonomi 2. Bölüm: İşsizlik, Kadın İstihdamı, Merkez Bankası, TÜİK Verileri, Dolar, Fed konuşmuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prof. Dr. Burak Arzova da Onedio'da Ekonomi 1. Bölüm: Enflasyon, Kriz, Maaş Zamları, Emeklinin Geçimi, Türkiye’de Protesto kültürünü bizlere anlatmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda