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DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş İttifak Tartışmalarına Son Verdi "Bizim Oyumuz Bize"

DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş İttifak Tartışmalarına Son Verdi "Bizim Oyumuz Bize"

DEM Parti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.03.2024 - 21:04

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere haftalar kaldı. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk ekranlarında Eren Eğilmez'e konuk oldu. Canlı yayında Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Beştaş, 'Demokrasinin önünü açmak için karar aldık' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

İşte, detaylar...

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Habertürk ekranlarına konuk olan DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş canlı yayında seçime dair açıklamalarda bulundu.

Habertürk ekranlarına konuk olan DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş canlı yayında seçime dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında 2019 seçimlerinde yapılan ittifaka da değinen Meral Danış Beştaş, 'Biz kazanmak için yola çıktık, bizim oyumuz bize. Biz kendi oyumuzu istiyoruz. Biz bu konuda çok netiz.' açıklamasın bulundu. 

Gelin, Beştaş'ın açıklamasından dikkat çeken satır başlarına birlikte göz atalım.  👇

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, "Sonuçta biz bir siyasi parti olarak tabii ki seçimlere gireriz." açıklamasında bulundu ve belediyelere atanan kayyımlar konusuna değindi.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, "Sonuçta biz bir siyasi parti olarak tabii ki seçimlere gireriz." açıklamasında bulundu ve belediyelere atanan kayyımlar konusuna değindi.

'Sonuçta biz bir siyasi parti olarak tabii ki seçimlere gireriz. Bu bütün seçimler için söz konusu. Şu anda Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. Her ne kadar kayyum atansa da kazandığımız belediyelerimiz var. Meşru ve doğal olanı her partinin seçimlere girmesidir.'

Beştaş'tan ittifak tartışmalarına yanıt: "2019'da bir defaya mahsus karar aldık!"

Beştaş'tan ittifak tartışmalarına yanıt: "2019'da bir defaya mahsus karar aldık!"

Milletvekili ve İBB Eş Başkan adayı Beştaş, ittifak konusuna ilişkin soruya: 'Bu biraz da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çokça konuşuldu. İttifaklar zorunlu hale geldi. Biz 2019'da bir defaya mahsus karar aldık. O her zaman ilelebet karar değil neticede. Demokrasinin önünü açmak için karar aldık. Kaybettirmek, kazandırmak üzerine bir stratejik yaklaşımdı. Dönemsel atmosferi, siyasal durumu, mevcut tıkanıklığı, kurullarımızın çok yoğun tartışmalarıyla böyle bir karar aldık. Bugün bir parti olarak seçime girme karar aldık. Aslolan partilerin yarışmasıdır. O bir istisnaydı. O dönem için stratejik karar aldık. Bu döneme gelince sonuçta kararımız bu. Normale döndük tırnak içinde söylüyorum. Aslolan kendi kimliğimizle girmek.' sözleriyle yanıt verdi.

DEM Parti hangi partinin oylarını bölüyor tartışmalarına son verdi: "Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık"

DEM Parti hangi partinin oylarını bölüyor tartışmalarına son verdi: "Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık"

Beştaş, Başak Demirtaş'ın aday olmaması kararına ilişkin süreç hakkında da açıklamalarda bulundu. Kararın parti tarafından mutabakat halinde alındığını ifade etti. İşte, Beştaş'ın 'Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık.' ifadelerine de yer verdiği o açıklama: 

'Bu tek taraflı alınan karar değil. Sevgili Başak, Selahattin Bey bizim dostlarımız ve yoldaşlarımız. Aynı partideyiz. Aday olabileceğini açıkladığında kamuoyundaki tartışmaları bir hatırlayalım derim. Hakikaten siyasetin dibini gördük. Korkunç linçlemeler, eleştiriler, başka başka saldırılar gündeme geldi. Siyaset ticaret gibi görüldü. Hiçbir arkadaşımızı tırnak içinde söylüyorum malzeme ettirmeyiz. Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması için eşini aday gösteriyoruz kadar gitti. Biz herkesin özgür olduğu Türkiye hayaliyle yapıyoruz. Bu meseleden partimizin bilgisi vardı. Oturuldu uzun uzun konuşuldu, karşılıklı ortaklaşıldı. Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık. Söz konusu olan Başak ya da Meral değil. Biz kazanmak için yola çıkıyoruz. Oy oranları belli, nasıl olsa kazanamayacaksınız, denilebilir. Bizim için siyaset illa İBB koltuğuna oturmak değil. Bizim için kazanmak şu anda sizinle konuşmak. Bugün Hacıahmet'e gittik, kucaklaştık. Bizim için kazanmak Türkiye'ye hakikati anlatmak. Bu nedenle bu adaylık oldu. Bu soruya en net yanıtı şöyle verebilirim. Sevgili Başak'la benim kıyaslanmam kötü bir şey. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, İstanbul seçmeni o pusulada Başak Demirtaş'ı görse de Meral Danış Beştaş'ı da görse mühürü basacak. Bizim aramızda ayırım yok. Bu tartışmaları yürütenlere bunu söylemek istiyorum.'

Beştaş, seçim öncesi saha çalışmalarına değindikten sonra: "Bizim oyumuz bize, kazanmak için yola çıktık!" açıklamasıyla adaylıktan çekilmeyeceğini de ifade etti.

Beştaş, seçim öncesi saha çalışmalarına değindikten sonra: "Bizim oyumuz bize, kazanmak için yola çıktık!" açıklamasıyla adaylıktan çekilmeyeceğini de ifade etti.

'Ben dördüncü hafta İstanbul'dayım. Sahadayız. Hakikaten herhangi bir kayışı gözlemlemedim. Seçmenlerimizle uzun uzun konuşabiliyoruz. Hakikaten Türkiye siyasetini izleyen, kimin ne amaçladığını bilen bir yerden bu sorular soruluyor. Çokça yayın yapan kanal var. Biz kazanmak için yola çıktık. Biz kendi oyumuzu istiyoruz. O kayışı önlemek için sonuçta bir kampanya yürütüyoruz. Kayış olma ihtimalini tırnak içinde söylüyorum, neticede bu dayanışmayı, toplumsal kesimlerle nüfusla temas ederken tabii ki oy ve destek istiyoruz. Muhafazakâr seçmende iktidara büyük tepki var. Erzurum'da da, Diyarbakır'da da, Mardin'de de görüyorum. Dini hassasiyetler açısından Kürtlere yapılanları zulüm olarak görülüyor. Burcu Köksal bölücü, ırkçı söylemde bulundu. Bu tepkileri görüyoruz. Kürtlerin de politik tercihlerini yaparken kendilerine yaklaşımı dikkate aldıkları gibi kendileri de bunları gözlüyorlar.'

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