DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş İttifak Tartışmalarına Son Verdi "Bizim Oyumuz Bize"
DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş İttifak Tartışmalarına Son Verdi "Bizim Oyumuz Bize"
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere haftalar kaldı. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk ekranlarında Eren Eğilmez'e konuk oldu. Canlı yayında Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Beştaş, 'Demokrasinin önünü açmak için karar aldık' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Habertürk ekranlarına konuk olan DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş canlı yayında seçime dair açıklamalarda bulundu.
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, "Sonuçta biz bir siyasi parti olarak tabii ki seçimlere gireriz." açıklamasında bulundu ve belediyelere atanan kayyımlar konusuna değindi.
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Beştaş, seçim öncesi saha çalışmalarına değindikten sonra: "Bizim oyumuz bize, kazanmak için yola çıktık!" açıklamasıyla adaylıktan çekilmeyeceğini de ifade etti.
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