Din Kültürü Öğretmeni, Öğrencilere Takke ve Eşarp Giydirip Camiye Götürmeye Çalıştı: Bir Veli Engel Oldu

Okul müdürü Ellialtıoğlu’nu gezi öncesinde uyardığını ve izni olmadığını belirten Taştan, ‘’O gün bana, ‘Tabii ki sizin izniniz olmadan çocuğunuzu kimse bir yere kimse götüremez. Benim de haberim yoktu’ diye yanıt verdi. Aynı müdür dün okul kapısında, ‘Ben çocukları istediğim yere gönderirim. Size mi soracağım?’ diye ters ters konuştu. Tahmin ediyorum, müdür beyin de haberi var bu geziden” dedi.

Taştan son olarak, ‘’Dışarıda yapılacak etkinlikler için velinin izni alınmalı. Bizden kimse izin falan almadı. Bugüne kadar böyleydi en azından. Bir gün önceden imzalamamız için bize kâğıt gönderilmesi gerekir. İster müzeye, ister camiye gitsinler; velinin izni olmalı. Bu sorumluluğu kimse alamaz. Benim bu okulda iki kızım okuyor. Eğer dışarıda bir yere gideceklerse ben götürürüm' dedi.