Din Kültürü Öğretmeni, Öğrencilere Takke ve Eşarp Giydirip Camiye Götürmeye Çalıştı: Bir Veli Engel Oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 30 Ağustos Ortaokulu’nda öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen öğretmen, bir öğrenci velisinin tepkisiyle karşılaştı.
Öğretmenin, öğrencileri okuldan çıkardığı anları kayda alan veli, öğrenci velilerinden izin kağıdı alınıp alınmadığını sordu. Öğretmen ise müdürü bilgilendirdiğini söyledi.
Öğretmeni, çocukları okul kapısından çıkarırken gören veli, öğretmeni uyararak, kendilerinden ne yazılı ne de sözlü izin alındığını, bunun yasal olmadığını söyledi. “Benim iznim yok, çocukları götüremezsiniz” diyen veliye öğretmen, “benim hatam” diye yanıt vererek, çocukları tekrar okula götürdü.
"Okul müdürü, 'Çocukları istediğim yere gönderirim, size mi soracağım?' dedi"
Okul müdürü Ellialtıoğlu’nu gezi öncesinde uyardığını ve izni olmadığını belirten Taştan, ‘’O gün bana, ‘Tabii ki sizin izniniz olmadan çocuğunuzu kimse bir yere kimse götüremez. Benim de haberim yoktu’ diye yanıt verdi. Aynı müdür dün okul kapısında, ‘Ben çocukları istediğim yere gönderirim. Size mi soracağım?’ diye ters ters konuştu. Tahmin ediyorum, müdür beyin de haberi var bu geziden” dedi.
Taştan son olarak, ‘’Dışarıda yapılacak etkinlikler için velinin izni alınmalı. Bizden kimse izin falan almadı. Bugüne kadar böyleydi en azından. Bir gün önceden imzalamamız için bize kâğıt gönderilmesi gerekir. İster müzeye, ister camiye gitsinler; velinin izni olmalı. Bu sorumluluğu kimse alamaz. Benim bu okulda iki kızım okuyor. Eğer dışarıda bir yere gideceklerse ben götürürüm' dedi.
Din kültürü öğretmeni ve veli arasında yaşanan tartışma 🎥
Eğitim İş: ÇEDES protokolü, yasal zemini olmayan gerici uygulamalara zemin hazırlıyor
Olayın duyulması üzerine okula giden Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu, şunları söyledi:
“Kamuoyunun itirazlarına rağmen sistematik olarak dozu artırılan ÇEDES protokolü, yerellerde münferit ve yasal zemini olmayan gerici uygulamalara da zemin hazırlamakta, gericilik düşleri kuranları yüreklendirmektedir.
İlimizdeki 30 Ağustos Ortaokulu’nda yaşanan vahim bir olay, söz konusu uygulamaların ne kadar sıradanlaştırılmaya çalışıldığının da en güncel örneklerinden biri olmuştur. 30 Ağustos Ortaokulu'nda ücretli öğretmen statüsüyle görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, velilerden izin almadan ve hatta okul idaresine dahi bilgi vermeden ilkokul çocuklarının kafasına takke takmış ve okuldan çıkararak camiye götürmeye çalışmıştır. Bir velinin fark etmesi sayesinde engellenen bu girişim, velinin sağduyulu davranması sayesinde video kaydına da alınmıştır.
Video kaydında kafasına takke taktığı çocukları okuldan dışarı çıkarmaya çalışan öğretmen, çocukları nereye götürdüğü, velilerden izin almadan bunu hangi hakla yaptığı, okul idaresinin konudan haberdar olup olmadığına dair sorulan sorulara, olayın kendisi kadar vahim bir cevap vermiş, adeta itirafta bulunmuştur. Velilerden izin almadığını ve okul idaresini de bu ziyaretten haberdar etmediğini söyleyen öğretmen, veliden gördüğü tepki üzerine çocukları geri okula sokmak durumunda kalmıştır.”
Okullarda yeni başlayan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) uygulama yönetmeliğinde, gönüllü katılım ve veli izni gerekiyor.