Bakan Fahrettin Koca Açıkladı: 20 Milyon Kişi Randevusuna Gitmemiş
Bakan Fahrettin Koca Açıkladı: 20 Milyon Kişi Randevusuna Gitmemiş
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp da randevusuna gitmeyenlerin sayısını 20 milyon olarak açıkladı. Koca; “Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz' ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de bazı vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) hastane randevusu almakta zorlanırken, alınan randevulara da gidilmediği ortaya çıktı.
Düzce’de temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde tedavi gören hastaların yarısının randevu ile yarısının ise randevusuz olarak bakıldığını söyledi.
Koca; “Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.
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