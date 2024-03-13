Bakan Fahrettin Koca Açıkladı: 20 Milyon Kişi Randevusuna Gitmemiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp da randevusuna gitmeyenlerin sayısını 20 milyon olarak açıkladı. Koca; “Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz' ifadelerini kullandı.