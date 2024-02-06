Hatay'da Protesto Edilen Fahrettin Koca'dan Tepki Çeken Açıklama!
Hatay'da Protesto Edilen Fahrettin Koca'dan Tepki Çeken Açıklama!
Hatay'daki resmi anma programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yuhlanarak protesto edilmişti. Yaşananların ardından Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması ise tepkiyle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin 1. yılında tüm Türkiye'de anma etkinlikleri gerçekleştirildi.
En çok yıkımın yaşandığı Hatay'da düzenlenen anma etkinliğinde ise siyasiler protesto edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da anma etkinliğinde yuhlandı ve Koca alandan çıkmak zorunda kaldı.
Yaşananların ardından ise Fahrettin Koca, Twitter'da açıklama yaptı. " Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." dedi.
Bu açıklamanın ardından da kullanıcılar Koca'ya tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Bulanık sularda bilsen ne balıklar avlanır sonra yine hep birlikte yoksulun hakkı yenir.” tam olarak hepsi bu. Bunu da Fatiha okunmasına bağladılar ya dah... Devamını Gör
kendisinin Allah'ı temsil ettiğini ima ediyo ellaam .. işleri güçleri din satmak.. utanmadan insan içine çıkabiliyor
mağdur olmuşuz yine. insanlar yakınlarını kaybetmiş biraz kendinizi karşı tarafın yerine koyun be !