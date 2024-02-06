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Hatay'da Protesto Edilen Fahrettin Koca'dan Tepki Çeken Açıklama!

Hatay'da Protesto Edilen Fahrettin Koca'dan Tepki Çeken Açıklama!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
06.02.2024 - 10:40

Hatay'daki resmi anma programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yuhlanarak protesto edilmişti. Yaşananların ardından Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması ise tepkiyle karşılandı.

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11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin 1. yılında tüm Türkiye'de anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin 1. yılında tüm Türkiye'de anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

En çok yıkımın yaşandığı Hatay'da düzenlenen anma etkinliğinde ise siyasiler protesto edildi.

En çok yıkımın yaşandığı Hatay'da düzenlenen anma etkinliğinde ise siyasiler protesto edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da anma etkinliğinde yuhlandı ve Koca alandan çıkmak zorunda kaldı.

Yaşananların ardından ise Fahrettin Koca, Twitter'da açıklama yaptı. " Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." dedi.

Yaşananların ardından ise Fahrettin Koca, Twitter'da açıklama yaptı. " Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." dedi.

Bu açıklamanın ardından da kullanıcılar Koca'ya tepki gösterdi.

Bu açıklamanın ardından da kullanıcılar Koca'ya tepki gösterdi.
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mamamia

"Bulanık sularda bilsen ne balıklar avlanır sonra yine hep birlikte yoksulun hakkı yenir.” tam olarak hepsi bu. Bunu da Fatiha okunmasına bağladılar ya dah... Devamını Gör

Hüseyin Sari

kendisinin Allah'ı temsil ettiğini ima ediyo ellaam .. işleri güçleri din satmak.. utanmadan insan içine çıkabiliyor

rcpbyrm

mağdur olmuşuz yine. insanlar yakınlarını kaybetmiş biraz kendinizi karşı tarafın yerine koyun be !