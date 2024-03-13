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Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi Kazaya Karıştı: 1 Polis Memuru Şehit Oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi Kazaya Karıştı: 1 Polis Memuru Şehit Oldu

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 17:25 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında bugün Şırnak’ta miting düzenledi ve sonrasında Mardin’e geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında bugün Şırnak’ta miting düzenledi ve sonrasında Mardin’e geçti.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, Şırnak’ın İdil ilçesinde trafik kazası yaptı.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, Şırnak’ın İdil ilçesinde trafik kazası yaptı.

Kaza sonrasında 1 polis memuru şehit oldu, 2’si polis 3 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrasında 1 polis memuru şehit oldu, 2’si polis 3 kişi ise yaralandı.
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ZrDeli

adam sürüyle geziyor. şimdiye kadar olmaması bir mucize. tabi söylenmediyse bilemem

Matta A

Agzina saglik

Gaddar Kerim

Kaç km ile giderken yapılmış o kaza onu öğrenmek istiyorum ben ya. Çünkü otobanda giderken o bol sıfırlı araçlar sol şeritte 200 km gibi hızlarla gidiyorlar

DNDR

240 civicle ben yapıyordum yine de bu makam arabaları arkadan deli gibi selektör yaparak gelip mermi gibi geçip gidiyorlar kim bilir kaçla gidiyorlarsa ama 2... Devamını Gör

gmzebrkts

allah rahmet eylesin ailesine sabir versin