Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi Kazaya Karıştı: 1 Polis Memuru Şehit Oldu
Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi Kazaya Karıştı: 1 Polis Memuru Şehit Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında bugün Şırnak’ta miting düzenledi ve sonrasında Mardin’e geçti.
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, Şırnak’ın İdil ilçesinde trafik kazası yaptı.
Kaza sonrasında 1 polis memuru şehit oldu, 2’si polis 3 kişi ise yaralandı.
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adam sürüyle geziyor. şimdiye kadar olmaması bir mucize. tabi söylenmediyse bilemem
Agzina saglik
Kaç km ile giderken yapılmış o kaza onu öğrenmek istiyorum ben ya. Çünkü otobanda giderken o bol sıfırlı araçlar sol şeritte 200 km gibi hızlarla gidiyorlar
240 civicle ben yapıyordum yine de bu makam arabaları arkadan deli gibi selektör yaparak gelip mermi gibi geçip gidiyorlar kim bilir kaçla gidiyorlarsa ama 2... Devamını Gör
allah rahmet eylesin ailesine sabir versin