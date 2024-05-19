ABD, Meksika'ya Savaş Açtı! 13 - 19 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
ABD, Meksika'ya Savaş Açtı! 13 - 19 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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ABD Kongresi, sınır devriyelerine baskın yapılmasını gerekçe göstererek, Meksika'ya savaş ilan etti.
Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.
Otuz Yıl savaşlarını bitiren Vestfalya Antlaşması imzalandı.
McDonald's, Amerika'da kuruldu.
Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.
Napolyon Bonapart, Fransa İmparatoru ilan edildi.
Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.
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