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ABD, Meksika'ya Savaş Açtı! 13 - 19 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

ABD, Meksika'ya Savaş Açtı! 13 - 19 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 12:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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ABD Kongresi, sınır devriyelerine baskın yapılmasını gerekçe göstererek, Meksika'ya savaş ilan etti.

ABD Kongresi, sınır devriyelerine baskın yapılmasını gerekçe göstererek, Meksika'ya savaş ilan etti.

13 Mayıs 1846.

Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.

Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.

14 Mayıs 1796.

Otuz Yıl savaşlarını bitiren Vestfalya Antlaşması imzalandı.

Otuz Yıl savaşlarını bitiren Vestfalya Antlaşması imzalandı.

15 Mayıs 1648.

McDonald's, Amerika'da kuruldu.

McDonald's, Amerika'da kuruldu.

15 Mayıs 1940.

Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi.

Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi.

16 Mayis 1717.

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.

17 Mayis 1990.

Napolyon Bonapart, Fransa İmparatoru ilan edildi.

Napolyon Bonapart, Fransa İmparatoru ilan edildi.

18 Mayıs 1804.

Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.

Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.

19 Mayıs 1934.

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