12 Ton KitKat Çikolata Taşıyan Kamyon Çalındı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 15:01

Dünyaca ünlü marka Nestle, akıllara durgunluk veren hırsızlıkla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. AFP’ye açıklama yapan Nestle, 12 ton KitKat taşıyan kamyonun çalındığını doğruladı. İsviçreli gıda devi bu hırsızlığın Paskalya öncesinde mağazalarda kıtlığa yol açma riski taşıdığı konusunda uyardı.

Nestle’den yapılan açıklamada ürün taşıyan bir kamyonun transit sırasında çalındığı doğrulandı. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 12 ton ağırlığındaki sevkiyat, geçen hafta üretim ve dağıtım noktaları arasında taşınırken kayboldu.

Çalınan kamyonun İtalya’dan yola çıkarak Polonya’ya ilerlerken hırsızlıkla karşılaştığı ifade edildi. 

Markanın sözcüsü “Hırsızlar mesajı fazla ciddiye almış gibi görünüyor ve 12 tondan fazla çikolatamızı çalıp kaçmayı başarmışlar” dedi. Nestle açıklamasında soruşturmanın yetkililer ve tedarik zincirleriyle işbirliği içinde devam edeceği kaydedildi.

Çalınan malların, her bir çikolata barında bulunan benzersiz parti kodlarının taranmasıyla izlenebileceği belirtildi. Açıklamada, 'Eğer bir eşleşme bulunursa, tarayıcıya KitKat'ı nasıl uyaracağı konusunda net talimatlar verilecek ve KitKat da kanıtları uygun şekilde paylaşacaktır' denildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
