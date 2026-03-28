12 Ton KitKat Çikolata Taşıyan Kamyon Çalındı

Nestle’den yapılan açıklamada ürün taşıyan bir kamyonun transit sırasında çalındığı doğrulandı. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 12 ton ağırlığındaki sevkiyat, geçen hafta üretim ve dağıtım noktaları arasında taşınırken kayboldu.

Çalınan kamyonun İtalya’dan yola çıkarak Polonya’ya ilerlerken hırsızlıkla karşılaştığı ifade edildi.

Markanın sözcüsü “Hırsızlar mesajı fazla ciddiye almış gibi görünüyor ve 12 tondan fazla çikolatamızı çalıp kaçmayı başarmışlar” dedi. Nestle açıklamasında soruşturmanın yetkililer ve tedarik zincirleriyle işbirliği içinde devam edeceği kaydedildi.

Çalınan malların, her bir çikolata barında bulunan benzersiz parti kodlarının taranmasıyla izlenebileceği belirtildi. Açıklamada, 'Eğer bir eşleşme bulunursa, tarayıcıya KitKat'ı nasıl uyaracağı konusunda net talimatlar verilecek ve KitKat da kanıtları uygun şekilde paylaşacaktır' denildi.