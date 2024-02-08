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12 Şubat'ta Gelmesi Bekleniyordu: Putin, Türkiye Ziyaretini Erteledi

12 Şubat'ta Gelmesi Bekleniyordu: Putin, Türkiye Ziyaretini Erteledi

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 07:15

Ukrayna savaşı sonrası 2 yıldır yurt dışı ziyaretlerine ara veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Şubat için planlanan Türkiye ziyareti ertelendi.

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Ertelemenin sebebinin ise Rusya'daki seçim takvimi olduğu açıklandı.

Ertelemenin sebebinin ise Rusya'daki seçim takvimi olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı.

Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı.

Türkiye'ye gelmesi durumunda Putin, Ukrayna savaşının başından beri ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ayak basmış olacak.

Türkiye'ye gelmesi durumunda Putin, Ukrayna savaşının başından beri ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ayak basmış olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ziyaretin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in, Ankara'da, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele alacaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ziyaretin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in, Ankara'da, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele alacaklarını söyledi.

Bakan Fidan, Moskova'nın Temmuz 2023'te anlaşmadan çekilmesinden sonra, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Ankara'nın aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırmak için Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalıştığını söyledi.

Bakan Fidan, Moskova'nın Temmuz 2023'te anlaşmadan çekilmesinden sonra, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Ankara'nın aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırmak için Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalıştığını söyledi.
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