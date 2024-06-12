12 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre burnundan geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Mert Demir, birçok ünlünün sahne alcağı Ajda Pekkan'ın stadyum konserinde yer alamayacağını hayranlarına duyurdu. Gün içerisinde kameralara yakalanan şarkıcının görünüşü ise dikkatlerden kaçmadı. Gazetemagazin'in haberine göre şarkıcı kebapçıda görüntülendi!
2. Yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı sürdüren Seda Sayan yıllardır koruduğu genç görünümü ve estetik işlemleriyle adından bahsettiriyor. Paylaştığı makyajsız görünümüyle ilgi çeken Sayan videoda arkadaki çalışana gösterdiği tavrıyla topa tutuldu.
3. F.D. isimli bir kadın, 2010 yılında tanışıp bir de üzerine oğlu olduğunu söylediği Hacı Sabancı’ya babalık davası açmıştı. Oda Tv'nin haberine göre, davaya gizlilik kararı getirildi.
4. Magazninburada.net kameralarına konuşan, Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteriyle gönüllerde taht kuran Mert Yazıcıoğlu'na aşkını itiraf edenlerden birisi de Yonca Evcimik olmuştu. Yazıcıoğlu'ndan konuyla ilgili cevap geldi!
5. Kenan Doğulu geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Başarılı şarkıcı 50. yaşını kutladığı doğum gününde Yılmaz Erdoğan'a sorup olay olan “Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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6. 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a ''nitelikli cinsel saldırı suçundan en alt sınırdan'' 10 yıl hapis cezası verilmişti. Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' davasında 6 bin 960 TL ceza alması sonrası manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.
7. Başta kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçtan tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat ailesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Ağırel tehdit edildiğini ve evine kadar ulaşıldığını itiraf ederken bir yandan da "Ailemden uzak durun, içinizden geçerim.." diyerek sert çıktı!
8. Çiçekli elbisesini giyip sokaklarda 'Gittiğinde' şarkısını söyleyerek yürüdüğü anları paylaşan Göksel'i görenler şarkıcıyı tanıyamadı.
9. Güzelliği ve başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Birce Akalay popüler bir dergi için verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Katar karelerinde dikkat çeken detay ise Akalay'ın başka bir ünlü oyuncuyla aynı elbiseyi giymesi oldu.
10. Geçtiğimiz ocak ayında ikiz oğullarını kucağına alan Yasemin Tatlıses yanlarından ayrılmadığı bebişleriyle birbirinden tatlı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İkizlerin yeni fotoğraf ve videolarıysa görenlerin gözlerinden kalpler çıkardı!
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11. 2017 yılında evlenip bir yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti kızları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyordu. Bugün de o anlardan biri yaşandı. Şeyma ve Acun kızlarının mezuniyeti için aynı karede yer alınca sosyal medyada hareketlilik başladı.
12. Önceki gün Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey çalkaladı. Babalık davası haberlerinin yalanlaması üzerine Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı ve annesi Arzu Sabancı'nın beraber eğlendiği anlar gözlerden kaçmadı.
13. Moon Life dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk görevini üstlenen Ceyda Düvenci, ödül alan ÇGHB ekibine yersiz bir "şaka" yaptı. Durumdan rahatsız olan ÇGHB ekibinin tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
14. Ülkeyle yıldızı bir türlü barışmayan oyuncu Can Yaman, birçok ünlü ismin rekorunu kırarak 11 milyon kullanıcıya eriştiği Instagram hesabını çat diye kapattı!
16. 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, minik kızının pozlarını paylaştığında hepimizin ağzı açık kalmıştı hatırlarsanız! Aslı Enver, yine yaptı yapacağını ve mükemmel kombinli Elay'la yeni bir pozunu paylaştı! Elay'ın babasına benzerliği de ciddi bakışları da kalpleri fethetti...
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17. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, aylardır sır gibi sakladığı "kocası" Batu'nun yüzünü nihayet paylaşmaya karar verdi! Kimilerinden tam not alan çift, kimilerini de hayal kırıklığına uğrattı!
18. 27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, olay tam durulmuş ve kendi içinde hallolacak kıvama gelmişken ifşalarına bir yenisini daha ekledi... Kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu açıklayan Akkaya'nın açıklaması yine ve yeniden sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
19. Moon Life dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sahne alan Hülya Avşar, KKTC Cumhurbaşkanının korumasına yürüdüğü anlarla kahkaha attırdı!
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