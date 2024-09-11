11 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Eylül Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Gazeteci Ferit Demir, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için yine çok konuşulacak bir iddiada bulundu. "Narin, öğlen saat 15.15'te eve gittikten kısa süre sonra katledildi" diyen Demir, ifadelerin bilinçli olarak yanlış verildiğini ve saatlerde tutarsızlık olduğunu belirtti. Ferit Demir ayrıca "Sonuç olarak Narin'in katledildiğini köyde herkes biliyordu ama konuyu saptırmaya, karmaşık hale getirmeye çalışmışlar organize biçimde... " yazdı.
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Kaybından 19 gün sonra cansız bulunan Narin cinayetinde, tutuklu amca Salim Güran’ın silinen WhatsApp mesajları oldukça önemli bir noktaydı. META’nın WhatsApp yazışmaları talebini reddetmesi sonrası Gülben Ergen çareyi İngilizce paylaşım yapıp Mark Zuckerberg’i etiketlemekte buldu.
Diyarbakır’da vahşice öldürülen Narin Güran soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Minik Narin’in cansız bedenini dere kenarına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde söylediği “Amca ile normal hat üzerinden konuştum” açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca talihsiz kızın cesedinin taşındığı battaniye de ekipler tarafından hala bulunamadı.
Fransa'da, 10 yılı aşkın süredir eşine cinsel saldırı düzenlemekle suçlanan Dominique Pelicot'nun ve polisin bulduğu fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen 72 kişiden 50'sinin yargılanma süreci devam ediyor. Twitter'da @AnnoyedAndMoody isimli bir kullanıcı olayı flood şeklinde detaylıca anlattı.
Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği olayda madenci yakınını tekmelediği fotoğrafla akıllara kazınan Başbakanlık eski müşaviri Yusuf Yerkel’in, TFF’de yeni göreve başladığı iddia edildi. Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi görevinden istifa ederek TFF’de dolgun maaşla koordinatör olarak görev almaya başlamış.
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Huzurevleri ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde dikkat çekici bir ücret artışına gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle ücretlerdeki zam oranları yüzde 300 ile yüzde 360 arasında değişirken, tek kişilik odaların fiyatı 10.000 TL'yi aştı. Bu keskin artışa haliyle tepkiler de gecikmedi.
Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.
Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ilk etapta çoğu aile ve akrabalardan oluşan 24 kişi gözaltına alınmıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.
Narin Güran cinayeti ile ilgili ses getiren işlere imza atan gazeteci Ferit Demir'e canlı yayında polis müdahalesi yapıldı. Diyarbakır'da bakanların alana geleceğini belirten koruma ekipleri Ferit Demir'den yayını kesmesini istedi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler bugün üçüncü mahkemelerine çıktı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” dedi.
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Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu amca Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları için Meta şirketinden bilgi paylaşımı talep edildiği iddia edilmişti. Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, bilgi paylaşımı yapılmadığı iddiaları ile ilgili "WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" diye konuştu.
Diyarbakır’da korkunç şekilde katletilen Narin Güran soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltında tutulanların ifadeleri alınırken, tanık Mehmet Şevket Kaya tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın ifadesini yalandı. Kaya, amca Güran’ı olay günü 18:30- 19:00 saatlerinde Narin’in evinin orada gördüğünü söyledi. Ayrıca Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu gün Antalya’da bulunan bir kişiyi kısa süre içinde 5 kez aradığı da öğrenildi.
Narin Güran’ın cansız bedeni, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra evlerinin yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, aynı derede 17 yıl önce 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek isimli çocuğun da cansız bedeni bulunmuş.
Son dönemde büyük bir hızla büyüyen Espressolab, özellikle tarihi mekanlarda açtığı yeni şubeleriyle dikkat çekiyor. Nevşehir Ürgüp ve Beşiktaş Arnavutköy'de yeni şubeler açan kahve zinciri, son olarak Emirgan'da tarihi binadaki şubesiyle sosyal medyada gündem oldu.
Dilan ve Engin Polat çifti, vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davadan tutuksuz yargılanmak üzerine tahliye edilmişti. Çift, komşularıyla yaşadığı kavga yüzünden de yargılanmaya devam ediyor. Savcılık, bugün görülen duruşmada mütalaasını değiştirdi.
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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın 2009 yılında 5 yaşındayken ölümü de savcılığın soruşturmasına girmişti. Hastaneden savcılığa gönderilen raporda, Tülin Güran’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği ve şüpheli bir durum olmadığı için otopsi yapılmadığı belirtildi.
Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden kaymakam vekili Oğuz Yiğit’in makam aracının nizamiye kapısının dışında güvenlik kontrolünden geçirilmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. görevden alındı.
Tekirdağ’da hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki S. Y. isimli bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Anne ve komşusunun 13 ve 14 yaşındaki çocukları tutuklanıp, cezaevine konuldu.
Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos’tan beri bölgeden haberler yapan TV100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin’in cansız bedenin bulunduğu gün canlı yayında ağlayarak "Ben Narin'in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim" demişti. Muhabir bugün ise Narin bulunmadan önce evde Narin için kadınların Yasin okuduğunu gördüğünü açıkladı.
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