Dilan ve Engin Polat’ın Komşu Davası: Savcılık Ceza İsteğini Değiştirdi
Dilan ve Engin Polat’ın Komşu Davası: Savcılık Ceza İsteğini Değiştirdi
Dilan ve Engin Polat çifti, vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davadan tutuksuz yargılanmak üzerine tahliye edilmişti. Çift, komşularıyla yaşadığı kavga yüzünden de yargılanmaya devam ediyor. Savcılık, bugün görülen duruşmada mütalaasını değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'hakaret', 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Duruşmada bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Engin Polat'ın mağdur M.S.A.'ya yönelik "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından şikayet yokluğu ve uzlaşmaları nedeniyle düşme kararı verilmesini, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunun uzlaşma ve şikayete tabi olmadığını, gece vakti mağdurların ikametine rızaları olmadan girdiğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.
Duruşmada mütalaasında değişiklik yapan cumhuriyet savcısı, sanık Engin Polat'ın, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılmasını isterken sanık Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın