Dilan ve Engin Polat’ın Komşu Davası: Savcılık Ceza İsteğini Değiştirdi

Dilan ve Engin Polat çifti, vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davadan tutuksuz yargılanmak üzerine tahliye edilmişti. Çift, komşularıyla yaşadığı kavga yüzünden de yargılanmaya devam ediyor. Savcılık, bugün görülen duruşmada mütalaasını değiştirdi.