Sokak Röportajında Dilan Polat Hayranı Çıkan Kadının Övgüleri Seyredenleri Dumur Etti
Sokak Röportajında Dilan Polat Hayranı Çıkan Kadının Övgüleri Seyredenleri Dumur Etti
Sokak röportajında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliyesine sevinen, 'yaşayamadığımız hayatı onlarda gördük' diyen kadının sözleri şaşkınlıkla karşılandı.
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve sahte fatura düzenleme iddialarıyla yargılanan Engin Polat geçtiğimiz gün tahliye edilmişti bildiğiniz gibi.
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Engin Polat'ın tahliyesinden sonra davayla ilgili tutuklu sanık kalmadı. Dilan Polat ise eşinin tahliyesinden sonra ilginç paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti.
Özellikle sosyal medyada büyük tepki ile karşılanan tahliyelerin ardından, sokak röportajındaki bir vatandaşın Polat Ailesi ile ilgili sevinci birçok kişiyi şaşırttı.
"Dilan ve Engin Polat’ın çıkmasına çok sevindik. Story’lerini özledik. Yaşayamadığımız hayatı orada görüyorduk.” diyen vatandaşın videosu burada 👇
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