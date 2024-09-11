2 Yaşındaki Bebek Cinsel İstismara Uğramış: Anne ve 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ’da hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki S. Y. isimli bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Anne ve komşusunun 13 ve 14 yaşındaki çocukları tutuklanıp, cezaevine konuldu.