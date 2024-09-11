2 Yaşındaki Bebek Cinsel İstismara Uğramış: Anne ve 2 Kişi Tutuklandı
2 Yaşındaki Bebek Cinsel İstismara Uğramış: Anne ve 2 Kişi Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 2 yaşındaki S.Y. isimli bebek Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi’ne getirilmişti. Bebeğin beyin kanaması geçirdiğini tespit eden sağlık görevlileri tedaviyi yoğun bakımda sürdürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, adli tıp raporuyla bebeğin cinsel istismara uğradığının kesinleştiğini açıkladı.
Bebeğin tutuklanan annesi Bakiye Y.’nin delilleri gizleyerek adli makamlarla paylaşmadığını belirten Gürcün, “Çocuğumuz 2 yaşında olayın oluş tarihi 5 Eylül ve 5’inden 8 Eylül’e kadar süreçte geçen 3 günlük bir süre var. Bu 3 günlük süre zarfında çocuk hastaneye götürülmediği gibi ne yazık ki bugün de tutuklanan annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. 5 yaşındaki abla da olaydan sonra adli makamların kararı ile koruma altına alındı. 2 tane istismar sebebiyle gözaltına alınan, suça sürüklenen çocuk, 2 şüpheli tutuklandı ve şu anda adliyeden ayrıldığımda 2 şüpheli daha ifade vermekteydi” diye konuştu.
Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nun bebekle ilgili kati raporunun soruşturma dosyasına eklendiğini söyleyen Gürcün, “Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın