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Bakanlardan Narin’in Mezarına Ziyaret: Milletvekilleri de Eşlik Etti

Bakanlardan Narin’in Mezarına Ziyaret: Milletvekilleri de Eşlik Etti

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 18:56

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.

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Korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın cinayeti tüm Türkiye’yi sarstı.

Korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın cinayeti tüm Türkiye’yi sarstı.

19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan minik Narin’in aile üyeleri gözaltında sorgulanmaya devam ediyor.

19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan minik Narin’in aile üyeleri gözaltında sorgulanmaya devam ediyor.

Narin’in mezarına ise bugün Ankara’dan ziyaretçiler geldi.

Narin’in mezarına ise bugün Ankara’dan ziyaretçiler geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.

Ziyarete ayrıca AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ziyarete ayrıca AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
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Bakanlar ve beraberindekiler, daha sonra Narin’in mezarına karanfiller bıraktı.

Bakanlar ve beraberindekiler, daha sonra Narin’in mezarına karanfiller bıraktı.

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