Bakanlardan Narin’in Mezarına Ziyaret: Milletvekilleri de Eşlik Etti
Bakanlardan Narin’in Mezarına Ziyaret: Milletvekilleri de Eşlik Etti
Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın cinayeti tüm Türkiye’yi sarstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan minik Narin’in aile üyeleri gözaltında sorgulanmaya devam ediyor.
Narin’in mezarına ise bugün Ankara’dan ziyaretçiler geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.
Ziyarete ayrıca AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlar ve beraberindekiler, daha sonra Narin’in mezarına karanfiller bıraktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın