Bakanlardan Narin’in Mezarına Ziyaret: Milletvekilleri de Eşlik Etti

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin’in mezarını ziyaret etti.